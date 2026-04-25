25 de abril de 2026
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Cambio climático

Cambio climático: Godoy Cruz dijo presente en una cumbre de intendentes

El encuentro en Tucumán reunió a intendentes de todo el país para debatir soluciones frente al cambio climático.

Diego Costarelli disertó sobre el cambio climático.

Diego Costarelli disertó sobre el cambio climático.

Durante su exposición, el jefe comunal remarcó la necesidad de fortalecer la autonomía municipal para poder cumplir con las metas ambientales globales y aseguró que el cambio climático ya es una problemática que se gestiona en el territorio. “Ha dejado de ser un tema de discusión en cumbres lejanas para convertirse en una urgencia que se vive en las calles y en los hogares de los vecinos”, expresó.

Los municipios como laboratorios de políticas públicas

En el marco de un panel de intercambio entre ciudades con trayectoria climática, Costarelli definió a las gestiones municipales como “laboratorios de política pública” por su capacidad de ejecución y cercanía con la ciudadanía.

“Cuando algo funciona, podemos escalarlo; cuando no, lo sabemos enseguida”, afirmó, y destacó el valor del trabajo en red para compartir experiencias y soluciones entre ciudades.

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El modelo de Godoy Cruz en sostenibilidad

Como ejemplo de gestión, el intendente puso en valor la utilización de bonos verdes y sustentables para financiar proyectos estratégicos, como el Parque Solar de Godoy Cruz, considerado pionero en la provincia.

Según detalló, esta iniciativa no solo genera energía limpia, sino que también representa un ahorro anual de 100 millones de pesos para el municipio. Además, mencionó avances en movilidad sustentable, ampliación de espacios verdes y la implementación de sistemas de micromedición de agua, un recurso clave en Mendoza.

Alianzas y proyección internacional

Costarelli también subrayó la importancia de la articulación público-privada como motor de la agenda ambiental. En ese sentido, indicó que 28 empresas de Godoy Cruz cuentan con el Sello de Empresas Sostenibles, asumiendo compromisos de reducción de emisiones.

Para el jefe comunal, estas iniciativas requieren marcos regulatorios sólidos y equipos técnicos capacitados para gestionar financiamiento internacional.

El rol de los municipios en la agenda del Cambio Climático

Finalmente, el intendente advirtió que Argentina no podrá cumplir sus compromisos climáticos internacionales sin el fortalecimiento de los gobiernos locales. En ese contexto, destacó el rol de la RAMCC como un espacio que permite a las ciudades construir una voz colectiva frente a los desafíos globales.

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