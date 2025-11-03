3 de noviembre de 2025
{}
Estudiantes de Santa Rosa lideran espacios de reflexión por el futuro del planeta

Las actividades en Santa Rosa destacaron la importancia del trabajo cooperativo y la sostenibilidad como ejes de la comunidad educativa.

image
image

Se realizó el Foro “Guardianes de la Naturaleza y Medio Ambiente, un espacio de intercambio y concientización sobre la importancia del cuidado del entorno y la sostenibilidad, con la participación activa de estudiantes y docentes.

image

Educación Integral en Santa Rosa

Por su parte, también tuvo lugar el Seminario “Cooperativa SUAM y Responsabilidad Social Empresaria”, donde se abordaron temas vinculados al compromiso social de las organizaciones y el trabajo cooperativo como herramienta de desarrollo comunitario.

image

Estas instancias formativas fortalecen el compromiso institucional con la educación integral, la participación y la construcción de valores orientados al bien común y la responsabilidad ambiental.

