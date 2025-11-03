3 de noviembre de 2025
{}
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Nuevos salvados y delantales grises marcaron la gala de este domingo en MasterChef Celebrity Argentina 2025. En esta nota, conocé quiénes "zafaron".

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo

Por Sitio Andino MuchoShow

Este domingo 2 de noviembre, en MasterChef Celebrity se vivió otra noche de tensión y emoción cuando los participantes se enfrentaron a un nuevo desafío para definir quiénes subían al balcón y quiénes debían ir a la gala de eliminación.

En la última entrega del reality, la incorporación de la llamada cinta transportadora, sorprendió con una dinámica que puso a prueba la rapidez y creatividad de los famosos. Los concursantes debieron cocinar con los ingredientes que aparecían sobre la banda en movimiento, lo que generó tanto aciertos como complicaciones. Algunos lograron aprovechar los productos a tiempo, mientras que otros debieron improvisar para completar sus platos y convencer al jurado.

Embed - Cuáles fueron los platos que surgieron y sobrevivieron en el estreno de la cinta transportadora

Los mejores de la noche: quién se salvó de la gala de eliminación de Masterchef Celebrity

Tras la degustación, el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui seleccionó a los concursantes que lograron destacarse. Miguel Ángel Rodríguez, Evangelina Anderson y Luck Ra (quien reemplazó a La Joaqui) fueron reconocidos como los autores de los mejores platos de la jornada y subieron al codiciado balcón de MasterChef Celebrity.

También obtuvieron su lugar en el balcón Agustín “Cachete” Sierra y Susana Roccasalvo, quienes convencieron al jurado en la instancia final. En tanto, Julia Calvo se mantuvo fuera de peligro gracias a su Golden Ticket, que le aseguró la permanencia una semana más sin necesidad de competir.

Los que quedaron con delantal gris

En contrapartida, varios famosos no corrieron con la misma suerte y deberán enfrentarse a la gala de eliminación. Guillermo “Walas” Cidade, Sofi Martínez, Leandro “Chino” Leunis, Diego “Peque” Schwartzman y Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli recibieron el delantal gris, símbolo de que su desempeño no alcanzó las expectativas del jurado. Ellos tendrán una nueva oportunidad en la instancia de “última chance”, donde se definirá quién continúa en competencia.

El último eliminado: Esteban Mirol

El pasado programa marcó la salida de Esteban Mirol, quien fue eliminado tras no convencer al jurado con su preparación. Si bien el periodista mostró dedicación y entusiasmo durante su paso por el certamen, su plato final no alcanzó el nivel esperado. “Las cosas salieron mal y acepto la decisión. La experiencia fue muy linda y hasta aquí llegué”, declaró al despedirse del ciclo.

Esteban Mirol, MasterChef Celebrity
Esteban Mirol quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Los que siguen en carrera

Con su eliminación, el programa continúa con una lista de figuras dispuestas a darlo todo en la cocina. Entre ellos se encuentran Andy Chango, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Luis Ventura, Marixa Balli, Momi Giardina, Valentina Cervantes y Claudio “Turco” Husaín, además de los ya salvados.

La competencia avanza con menos margen de error y la tensión crece en cada gala. Con desafíos cada vez más creativos y el sello de exigencia del jurado, el público sigue expectante por descubrir quién logrará llegar a la gran final de MasterChef Celebrity Argentina 2025.

