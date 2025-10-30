30 de octubre de 2025
Sitio Andino
Inesperado

Qué pasó con MasterChef Celebrity anoche: Telefe tomó una sorpresiva decisión

Telefe sorprendió a los televidentes al levantar MasterChef Celebrity de su programación. Enterate qué pasó y por qué generó enojo en las redes.

Por Juan Pablo Strappazzon

Para sorpresa de los fanáticos, Telefe decidió anoche levantar MasterChef Celebrity de su programación. La inesperada medida provocó enojo y una ola de críticas en las redes sociales. ¿Qué pasó y por qué generó tanto malestar? Te contamos todos los detalles.

Telefe levantó MasterChef Celebrity: los motivos

Por qué Telefe levantó MasterChef Celebrity anoche

Telefe sorprendió a la audiencia con un cambio inesperado en su grilla que afectó directamente a MasterChef Celebrity. El pasado miércoles, el reality quedó fuera del aire debido a la transmisión en vivo del partido de vuelta por la semifinal de la CONMEBOL Libertadores entre Racing Club y Flamengo.

La decisión generó malestar entre los seguidores del programa, que expresaron su enojo y reclamos en redes sociales. Sin embargo, desde la producción aclararon que la continuidad del certamen está garantizada y que en ningún momento se consideró su cancelación.

En cuanto a la reprogramación, MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, regresará este jueves con nuevos desafíos y preparaciones que prometen sorprender a los espectadores.

