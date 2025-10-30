Video: acusan a esta mujer de un robo en un centro comercial de Guaymallén

El momento del robo en un centro comercial de Guaymallén.

La cámara de seguridad de un conocido local en un centro comercial de Guaymallén captó el momento del robo perpetrado por una mujer, quien ahora está siendo escrachada en las redes sociales , debido a que tras el arrebato, vaciaron la cuenta del dueño del celular.

El hecho ocurrió minutos antes de las 19 del martes en un café de La Barraca Mall, en Guaymallén, donde una mujer, al estilo mechera, sustrajo el celular de un hombre.

El aparato estaba en la campera de la víctima, la cual estaba sobre el respaldar de una silla. Aprovechando esto, la mujer se acercó y en cuestión de segundos se alzó con el dispositivo. Luego, vaciaron la cuenta bancaria del damnificado.

A través de distintas cámaras de seguridad del centro comercial, las víctimas pudieron individualizar a la ladrona, quien ahora es buscada por la policía.

Mientras tanto, a través de las redes sociales, se pide por datos de relevancia con el objetivo de dar con ella. Quien pueda colaborar, puede escribir al 2613388690.

Según trascendió, la mujer había consumido un café en el local y antes de retirarse, le arrebató el celular a la víctima, en un movimiento casi imperceptible. Toda esta acción quedó registrada por la cámara de seguridad.

Lo peor vino después, cuando el damnificado advirtió que, posiblemente esa misma mujer o algún otro delincuente, le había vaciado su cuenta bancaria.

El caso ya es investigado por la justicia, pero por el momento no hay detenidos.