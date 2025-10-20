20 de octubre de 2025
Robo y destrozos en un café en pleno centro de la Ciudad

Al menos dos sujetos perpetraron un robo en una cafetería ubicada en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. Además, causaron importantes daños.

El robo ocurrió en la madrugada de este lunes.&nbsp;

El robo ocurrió en la madrugada de este lunes. 

 Por Pablo Segura

Al menos dos delincuentes perpetraron un robo con total impunidad en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, logrando sustraer una caja registradora con dinero en efectivo, pero también causando importantes daños en la fachada de una conocida cafetería mendocina.

El robo ocurrió, según los primeros datos recolectados, a las 3 de la madrugada de este lunes en el Café Bastante, ubicado en España y Pedro Molina de Ciudad, a escasos metros de tribunales provinciales y federales.

Los delincuentes rompieron a piedrazos el blindex del local y luego irrumpieron en el negocio, de donde sustrajeron la caja registradora con dinero de la recaudación de los últimos días.

Robo y destrozos en un café en pleno centro de Mendoza

Según fuentes policiales, cerca de las 9 ingresó un llamado al 911 alertando sobre la activación de una alarma por un ingreso no verificado en una cafetería del centro.

Personal policial fue derivado al lugar, donde los efectivos corroboraron que sujetos desconocidos habían destrozado la vidriera del local.

Acto seguido, con la llegada del propietario del negocio, se confirmó que los delincuentes habían irrumpido en el local para sustraer la caja registrado.

El principal damnificado dijo que aún desconocía el monto del dinero sustraído, por lo que, tras realizar el arqueo de caja, iba a dar a conocer el número.

En la escena del robo trabajó Policía Científica y efectivos de la Comisaría 2 de Ciudad, entre otros.

Además, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad y en una de las imágenes se observa un sujeto, quien por ahora no está identificado. No obstante, el momento del destrozo y robo no fue captado por ninguna cámara, afirmaron los investigadores.

