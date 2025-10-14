14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

La Policía de Mendoza inició una persecución al identificar a un joven que conducía una motocicleta sin patente. Ocurrió en calle Alsina y 9 de Julio.

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta

Foto: @Pandemiall en X
 Por Carla Canizzaro

Una persecución policial tuvo lugar en las calles Alsina y 9 de Julio, en el departamento de Maipú, durante la noche de este martes. El hecho se desencadenó tras un control de rutina de la Policía de Mendoza, cuando los efectivos detectaron a un conductor de motocicleta sin patente que viajaba acompañado de una mujer sin casco.

Los detalles de la persecución en Maipú

Al intentar detenerlo, el conductor aceleró y se dio a la fuga, iniciándose una persecución desde la Comisaría 52, que culminó en la calle Alsina. Según informaron fuentes policiales, la motocicleta habría sido robada días atrás.

Lee además
Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal
El tribunal hizo lugar a la excepción de falta de acción planteada por la defensa del imputado
Sobreseimiento

Crimen Nora Dalmasso: la Justicia cerró la causa contra el principal imputado, Roberto Barzola

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, un automóvil y otra motocicleta. Tras el choque, el Servicio Coordinado de Emergencia (SEC) llegó al lugar para brindar atención médica.

La mujer que viajaba sin casco descendió del vehículo durante la persecución y quedó en calidad de aprehendida. Por su parte, el caso continúa bajo investigación, ya que se sospecha que el joven que manejaba la motocicleta podría ser menor de edad.

Temas
Seguí leyendo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Video: el estremecedor audio que Luna Giardina envió antes del femicidio en Córdoba

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Femicidio de Rocío Collado: el momento del crimen

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

En fotos: un camión se enterró en una calle de Guaymallén

Salvaje ataque a una joven embarazada en pleno centro de Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

Así cotiza el dólar blue este domingo 29 de septiembre. Mirá cómo quedó la brecha con el dólar oficial y otros tipos.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre de 2025

Te Puede Interesar

El Gobierno apuesta a aprobar el Presupuesto después de las elecciones
Motosierra perpetua

Presupuesto 2026: continuidad del ajuste pese a la fuerte contracción del gasto en 2025

Por Marcelo López Álvarez
El Presidente y parte de su gabinete estuvo en el Salón Oval, junto al anfitrión Trump.
En redes

Qué dijo Milei sobre la polémica frase de Trump sobre Argentina

Por Sitio Andino Política
En vivo: con Lionel Messi, Argentina golea a Puerto Rico en un duelo premundialista
a sumar minutos

En vivo: con Lionel Messi, Argentina golea a Puerto Rico en un duelo premundialista

Por Sitio Andino Deportes