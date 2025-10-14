Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta Foto: @Pandemiall en X

Por Carla Canizzaro







Una persecución policial tuvo lugar en las calles Alsina y 9 de Julio, en el departamento de Maipú, durante la noche de este martes. El hecho se desencadenó tras un control de rutina de la Policía de Mendoza, cuando los efectivos detectaron a un conductor de motocicleta sin patente que viajaba acompañado de una mujer sin casco.

Los detalles de la persecución en Maipú Al intentar detenerlo, el conductor aceleró y se dio a la fuga, iniciándose una persecución desde la Comisaría 52, que culminó en la calle Alsina. Según informaron fuentes policiales, la motocicleta habría sido robada días atrás.

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, un automóvil y otra motocicleta. Tras el choque, el Servicio Coordinado de Emergencia (SEC) llegó al lugar para brindar atención médica.

La mujer que viajaba sin casco descendió del vehículo durante la persecución y quedó en calidad de aprehendida. Por su parte, el caso continúa bajo investigación, ya que se sospecha que el joven que manejaba la motocicleta podría ser menor de edad.