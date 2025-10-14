14 de octubre de 2025
Sitio Andino
Víctima de 21 años

Salvaje ataque a una joven embarazada en pleno centro de Malargüe

Fue atacada por tres mujeres mientras compraba en una heladería. Está internada con politraumatismos. Dos agresoras fueron detenidas.

La mujer embarazada se encuentra internada en el Hospital Regional Malargüe.

La mujer embarazada se encuentra internada en el Hospital Regional Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Una joven embarazada de 21 años fue brutalmente agredida por un grupo de mujeres mientras realizaba compras en un local comercial del centro de Malargüe. La víctima debió ser hospitalizada por las lesiones sufridas, mientras que dos de las agresoras fueron aprehendidas. Según trascendió, una de las implicadas sería menor de edad.

Autoridades de la Policía de Mendoza confirmaron el violento episodio ocurrido en la madrugada del lunes, en una heladería ubicada sobre Avenida General Roca, a metros de Avenida Rufino Ortega. De acuerdo con el parte oficial, la joven se encontraba dentro del comercio cuando fue abordada por tres mujeres, una madre y sus dos hijas, quienes comenzaron a golpearla salvajemente.

Dos mujeres detenidas por el ataque a la joven embarazada

Gracias al testimonio de la víctima y al rápido accionar de los efectivos policiales, se logró dar con las agresoras. Fueron aprehendidas una mujer mayor de edad y una joven de 22 años. También se investiga la participación de una adolescente de 17 años.

Los investigadores señalaron que un vecino intervino para separar a las involucradas, lo que evitó que la golpiza continuara hasta la llegada de la policía y del personal médico.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Malargüe, donde fue diagnosticada con politraumatismos y quedó internada. Su salud es estable y se espera una evolución favorable.

Además, trascendió que durante la agresión se habrían utilizado objetos metálicos, posiblemente herramientas o un martillo, lo que podría agravar la calificación legal del hecho. La causa está en investigación.

