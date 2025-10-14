15 de octubre de 2025
La maratón de la escuela Savio Primario de Malargüe: cuando correr significa ayuda

La tradicional carrera de la escuela Manuel Nicolás Savio reunirá a alumnos, familias y vecinos para mejorar el playón deportivo del establecimiento.

Maratón y solidaridad (Gentileza).

Adriana Hernández, directora de la escuela 1-618 General Manuel Nicolás Savio, confirmó que la maratón se realizará el lunes 27 de octubre, bajo el lema "Da más de lo que esperan de ti". Explicó que, a diferencia de otros años, se correrá un lunes debido a la gran cantidad de actividades programadas en el departamento esa semana. “Será el gran cierre de este proyecto que trabajamos durante todo el año junto a toda la comunidad educativa”, destacó.

Maratón convocante en Malargüe

La docente subrayó el valor y el arraigo que esta iniciativa solidaria ha alcanzado con el tiempo. Recordó que incluso durante la pandemia de 2020 la propuesta no se interrumpió: “En esos momentos trabajamos mucho más, recolectando alimentos para las familias que la estaban pasando mal”. En ediciones anteriores también se entregaron bolsones de alimentos y ropa a distintas instituciones de bien público.

En diálogo con SITIO ANDINO, Hernández resaltó la participación de jóvenes atletas, entre ellos alumnos, exalumnos, estudiantes de otras escuelas de los niveles Primario y Medio, además de familias y colaboradores que cada año visten de fiesta las calles del barrio Parque.

SAVIO PRIMARIA 2
Vecinos ya comenzaron a colaborar con la escuela Savio Primaria.

Por su parte, la profesora Julieta Ferrada informó que este año se modificó la modalidad de colaboración, se cobrará una inscripción de mil pesos, destinada íntegramente a la compra de materiales para la reconstrucción del playón deportivo ubicado en el sector este del predio escolar. “Ese espacio está muy deteriorado y necesita mejoras para el normal desarrollo de las actividades, especialmente las de educación física”, precisó.

