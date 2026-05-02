2 de mayo de 2026
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Tren de cercanía: respaldo de Maipú al proyecto de conectividad regional

El Tren de cercanía busca mejorar la conectividad entre el Este provincial y Luján de Cuyo.

Tren de cercanía en Maipú.

Tren de cercanía en Maipú.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de Maipú Municipio Matías Stevanato participó de la apertura del año legislativo provincial y destacó como “una muy buena noticia para los maipucinos” el anuncio del Gobierno de Mendoza sobre la futura implementación del Tren de cercanía, un proyecto que busca mejorar la conectividad del área metropolitana.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo provincial, prevé unir distintos puntos del Este mendocino con Luján de Cuyo, atravesando el departamento de Maipú y otros sectores del Gran Mendoza.

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Un proyecto clave para la conectividad regional

El plan contempla una traza de más de 12 kilómetros en uno de sus tramos y su integración al sistema de transporte metropolitano. Además, incluirá paso por el Parque Metropolitano Sur, con el objetivo de optimizar los tiempos de traslado y mejorar la movilidad cotidiana de los usuarios.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de modernización del sistema de transporte en el área metropolitana.

El respaldo de Maipú Municipio

Stevanato valoró el anuncio y lo enmarcó dentro de una política sostenida de inversión en infraestructura. “Este anuncio va en línea con el camino que venimos transitando: invertir en conectividad para acompañar el crecimiento del departamento”, afirmó el jefe comunal.

En ese sentido, recordó que en los últimos años el municipio ejecutó más de 240 kilómetros de asfaltado como parte de su plan de obras públicas.

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Impacto en la calidad de vida y el desarrollo en Maipú Municipio

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que una red de transporte más eficiente tiene un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos, además de potenciar la actividad productiva y generar nuevas oportunidades en la región.

“Maipú funciona porque hay una gestión que trabaja todos los días para seguir conectando a nuestros vecinos y construir un departamento con más desarrollo”, agregó Stevanato.

Una obra con proyección metropolitana

El avance del Tren de cercanía es considerado un paso relevante hacia un sistema de movilidad más moderno, sustentable e integrado en el Gran Mendoza. Sin embargo, desde el municipio señalaron la importancia de que el proyecto avance con plazos concretos y se traduzca en una solución efectiva para los usuarios.

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