26 de abril de 2026
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Maratón

Sabastian Sawe, con la maratón en la piel, rompió las 2 horas y batió el récord mundial

El keniano marcó 1h59m30s en Londres y estableció un récord mundial sin precedentes en la Maratón. Repasá lo sucedido.

Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en bajar oficialmente las dos horas en una maratón.

Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en bajar oficialmente las dos horas en una maratón.

Por Sitio Andino Deportes

El atletismo mundial vivió una jornada histórica. El keniano Sabastian Sawe rompió la barrera de las dos horas y estableció un nuevo récord mundial en el Maratón de Londres 2026, con un tiempo de 1h59m30s, convirtiéndose en el primer corredor en lograrlo en una competencia oficial.

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El keniano sostuvo un ritmo impresionante durante toda la prueba: corrió los 42,195 kilómetros a un promedio cercano a los 2 minutos 50 segundos por kilómetro, en una actuación que ya quedó entre las más grandes de todos los tiempos.

Un podio también histórico

Detrás de Sawe también hubo rendimientos extraordinarios.

Yomif Kejelcha (Etiopía) fue segundo con 1h59m41s, mientras que Jacob Kiplimo (Uganda) completó el podio con 2h00m28s.

Los tres marcaron tiempos por debajo del anterior récord mundial, en una carrera de nivel excepcional.

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La diferencia con Kipchoge

La hazaña de Sawe tiene un valor aún mayor en términos oficiales. Eliud Kipchoge ya había bajado las dos horas en 2019 (INEOS 1:59), pero esa marca no fue reconocida porque se realizó bajo condiciones especiales.

Esta vez, sí fue en una competencia reglamentaria, lo que convierte a Sawe en el primer atleta en lograrlo de manera oficial.

Un antes y un después en el atletismo

Con esta actuación, Sabastian Sawe entra en la historia grande del deporte mundial, rompiendo una barrera que durante décadas parecía imposible en condiciones oficiales.

Preguntas sobre la Maratón

¿Quién rompió la barrera de las 2 horas en maratón?

Sabastian Sawe.

¿Qué tiempo hizo?

1 hora, 59 minutos y 30 segundos.

¿Dónde fue la carrera?

En el Maratón de Londres 2026.

¿Quién tenía el récord anterior?

Kelvin Kiptum con 2h01m25s.

¿Es la primera vez que se baja de 2 horas oficialmente?

Sí, es la primera en una competencia avalada.

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