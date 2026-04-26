26 de abril de 2026
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Moto3

Moto3: Marco Morelli quedó cuarto en Jerez y rozó el podio en el GP de España

El argentino Marco Morelli largó 11º y terminó cuarto tras una gran remontada; Valen Perrone también sumó fuerte. Repasá lo sucedido en el duro Moto3.

Marco Morelli estuvo a milésimas del podio en Jerez tras una remontada notable por el Moto3.

Marco Morelli estuvo a milésimas del podio en Jerez tras una remontada notable por el Moto3.

Por Sitio Andino Deportes

Gran actuación argentina en Jerez. Marco Morelli rozó el podio en el Gran Premio de España de Moto3 tras una notable remontada del 11º al cuarto puesto, mientras que Valentín Perrone terminó séptimo en una carrera cambiante que dejó a ambos bien posicionados en el campeonato.

Marco Morelli, de atrás hacia adelante y a nada del podio

El piloto del Aspar Team mostró carácter desde el arranque. Tras largar 11º, perdió terreno en las primeras vueltas por una apertura en una curva, pero rápidamente encontró ritmo y comenzó a avanzar.

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En la octava vuelta ejecutó una maniobra clave, superando en simultáneo a Álvaro Carpe y Perrone para colocarse cuarto, todavía lejos del grupo de punta.

Con el correr de la carrera, recortó una diferencia de casi dos segundos y se metió de lleno en la pelea por el podio.

Un final electrizante

El cierre fue a pura acción. Morelli superó a Adrián Fernández y David Muñoz y llegó a ubicarse segundo, metiéndose de lleno en la lucha por la victoria.

Sin embargo, en una última vuelta cargada de sobrepasos, terminó cruzando la meta en el cuarto lugar, a apenas 40 milésimas de Muñoz y 58 de Fernández, quedando a nada del podio.

El triunfo fue para Máximo Quiles, que se escapó en el tramo final y reafirmó su liderazgo en el campeonato.

Con este resultado, Morelli quedó quinto en el Mundial, a 45 puntos de la cima.

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Perrone, entre el golpe y la recuperación

Por su parte, Valentín Perrone también tuvo una carrera intensa. Avanzó del 12º al cuarto puesto en el inicio, mostrando un gran arranque.

Pero luego perdió ritmo y sufrió un toque con Jesús Ríos que lo relegó al 13º lugar.

Lejos de caerse, el argentino reaccionó: remontó hasta terminar séptimo, sumando puntos importantes.

En el campeonato, Perrone se ubica cuarto, a 43 unidades del líder.

Dos argentinos que pelean arriba

La carrera en Jerez dejó en claro el presente de los pilotos nacionales. Morelli y Perrone volvieron a ser protagonistas y se mantienen en la pelea del campeonato, en una temporada que los tiene como protagonistas en Moto3.

Preguntas sobre el Moto3

¿Cómo terminó Marco Morelli en Jerez?

Cuarto, tras largar 11º.

¿Qué pasó con Valentín Perrone?

Terminó séptimo luego de una carrera con un toque y remontada.

¿Quién ganó la carrera?

Máximo Quiles.

¿Cómo están en el campeonato?

Morelli es quinto y Perrone cuarto.

¿Qué tan cerca estuvo Morelli del podio?

A menos de una décima.

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