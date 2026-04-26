Moto3: Marco Morelli quedó cuarto en Jerez y rozó el podio en el GP de España

Gran actuación argentina en Jerez. Marco Morelli rozó el podio en el Gran Premio de España de Moto3 tras una notable remontada del 11º al cuarto puesto, mientras que Valentín Perrone terminó séptimo en una carrera cambiante que dejó a ambos bien posicionados en el campeonato.
Marco Morelli, de atrás hacia adelante y a nada del podio
El piloto del Aspar Team mostró carácter desde el arranque. Tras largar 11º, perdió terreno en las primeras vueltas por una apertura en una curva, pero rápidamente encontró ritmo y comenzó a avanzar.
Morelli y Perrone partieron lado a lado desde la cuarta fila en el GP de España y escalaron hasta el P4 y P7 respectivamente, con serias chances de podio para Marco en el final. pic.twitter.com/ve03Cybuoq
Por su parte, Valentín Perrone también tuvo una carrera intensa. Avanzó del 12º al cuarto puesto en el inicio, mostrando un gran arranque.
Pero luego perdió ritmo y sufrió un toque con Jesús Ríos que lo relegó al 13º lugar.
Lejos de caerse, el argentino reaccionó: remontó hasta terminar séptimo, sumando puntos importantes.
En el campeonato, Perrone se ubica cuarto, a 43 unidades del líder.
Dos argentinos que pelean arriba
La carrera en Jerez dejó en claro el presente de los pilotos nacionales. Morelli y Perrone volvieron a ser protagonistas y se mantienen en la pelea del campeonato, en una temporada que los tiene como protagonistas en Moto3.
Preguntas sobre el Moto3
¿Cómo terminó Marco Morelli en Jerez?
Cuarto, tras largar 11º.
¿Qué pasó con Valentín Perrone?
Terminó séptimo luego de una carrera con un toque y remontada.