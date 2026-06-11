11 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argelia volvió a ganar, goleó y llega encendida al choque con Argentina

La Selección de Argelia doblegó a Bolivia 4-0 en la antesala al inicio del esperado Mundial 2026. Mirá los detalles del duelo.

Argelia cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente goleada y llegará con confianza al duelo frente a la Selección argentina.

Argelia cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente goleada y llegará con confianza al duelo frente a la Selección argentina.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina ya tiene un motivo más para no confiarse de cara al debut en el Mundial 2026. A menos de una semana del estreno en Kansas City, Argelia goleó 4 a 0 a Bolivia en un amistoso internacional y dejó en claro que llegará en un gran momento futbolístico al primer compromiso de la Copa del Mundo.

El conjunto africano mostró contundencia, intensidad y eficacia ofensiva para cerrar su preparación con una actuación que seguramente será observada con atención por Lionel Scaloni y todo su cuerpo técnico.

Cómo fue la goleada de Argelia ante Bolivia

Argelia derrotó 4 a 0 a Bolivia en un amistoso disputado en Estados Unidos, en el último examen antes de enfrentar a la Albiceleste. El marcador se abrió sobre el cierre del primer tiempo gracias al defensor Aissa Mandi, quien aprovechó una asistencia aérea de Mohamed Amoura para marcar el 1 a 0.

Ya en el complemento llegó la ráfaga que terminó definiendo el encuentro. Amine Gouiri convirtió un doblete en apenas dos minutos, a los 11 y 13 del segundo tiempo, aprovechando dos muy buenas acciones ofensivas del conjunto africano. Finalmente, Anis Moussa selló la goleada a los 15 minutos del complemento, luego de una gran definición ante el arquero Carlos Lampe.

Los jugadores que encendieron las alarmas para Argentina

Más allá del resultado, Argelia mostró variantes ofensivas interesantes y varios futbolistas en un gran nivel individual. Uno de los más destacados fue Amine Gouiri, autor de dos goles y principal referencia ofensiva durante varios pasajes del encuentro.

También sobresalieron Mohamed Amoura, participando en la jugada del primer tanto, y Anis Moussa, que aportó velocidad y profundidad para cerrar el marcador. La producción colectiva dejó buenas sensaciones y le permitió a Argelia llegar con confianza al comienzo de la Copa del Mundo.

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Cuándo juegan Argentina y Argelia por el Mundial 2026

La Selección argentina debutará ante Argelia el próximo martes 16 de junio desde las 22.00 (hora argentina) en Kansas City. Será el primer partido de la Scaloneta en la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y uno de los encuentros más esperados de la primera fecha del Grupo A.

Mientras tanto, el conjunto de Lionel Scaloni continúa entrenándose en Kansas City y recuperando futbolistas importantes como Julián Álvarez, Leandro Paredes y Nicolás Paz, quienes evolucionan favorablemente de sus respectivas molestias físicas.

Un rival que llega en crecimiento

Aunque Argentina aparece como favorita en la previa, Argelia demostró ante Bolivia que cuenta con herramientas para complicar a cualquier rival. La contundencia ofensiva exhibida en este amistoso, sumada a la confianza que genera una goleada de estas características, convierten al seleccionado africano en un adversario de cuidado para el estreno mundialista.

Por eso, más allá de la diferencia de jerarquía entre ambos planteles, la Scaloneta sabe que deberá mostrar su mejor versión para comenzar el Mundial con una victoria y dar el primer paso hacia la defensa de la corona.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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