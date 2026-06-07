7 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Marco Morelli

Marco Morelli remontó en Hungría, fue séptimo y se metió en el podio del campeonato de Moto3

El argentino Marco Morelli protagonizó una gran recuperación en el GP de Hungría de Moto3. Repasá lo sucedido.

Marco Morelli volvió a sumar fuerte en el Moto3, remontó posiciones en Balaton Park y escaló hasta el tercer puesto del campeonato mundial. &nbsp;

Marco Morelli volvió a sumar fuerte en el Moto3, remontó posiciones en Balaton Park y escaló hasta el tercer puesto del campeonato mundial.

 

Por Sitio Andino Deportes

Marco Morelli volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada en Moto3. El ítalo-argentino remontó posiciones en el Gran Premio de Hungría, finalizó séptimo en Balaton Park y logró escalar hasta el tercer puesto del campeonato mundial. La jornada dejó además la amarga caída de Valentín Perrone cuando marchaba dentro del top diez.

Morelli se recuperó de un error y terminó entre los mejores

Marco Morelli largó séptimo, cayó hasta el 16° lugar tras una pasada de largo y protagonizó una notable remontada para volver a meterse entre los protagonistas de la carrera.

Los puntos obtenidos en Hungría le permitieron alcanzar las 77 unidades y trepar al tercer puesto del campeonato mundial de Moto3, consolidándose como uno de los pilotos más regulares de la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/2063564685492756983&partner=&hide_thread=false

Perrone se quedó sin premio cuando venía séptimo

Valentín Perrone estaba construyendo una de sus mejores actuaciones del año cuando un accidente múltiple en la última vuelta terminó arruinando su carrera.

Todo comenzó con la caída de David Muñoz tras un toque con Álvaro Carpe. El español quedó sobre la pista y ni Perrone ni Brian Uriarte pudieron evitar el impacto.

La dirección de carrera mostró la bandera roja y dio por finalizada la competencia. Como consecuencia del incidente, el argentino quedó sin clasificación oficial pese a encontrarse séptimo al momento del accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP_ESPN/status/2063563075643449519&partner=&hide_thread=false

Quiles volvió a ganar y se escapó en el campeonato

La victoria quedó en manos de Máximo Quiles, quien consiguió su quinto triunfo de la temporada y reafirmó su dominio en Moto3. El español fue escoltado por David Almansa y Álvaro Carpe, quienes completaron el podio en Balaton Park. Con este resultado,

Quiles lidera el campeonato con 170 puntos, seguido por Carpe, mientras que Marco Morelli aparece ahora tercero y plenamente metido en la pelea por los puestos de privilegio del Mundial.

La próxima carrera será el 21 de junio en el circuito de República Checa.

Temas
Seguí leyendo

F1: Franco Colapinto sufrió una carrera de locos y terminó con bronca en Mónaco

Antonelli se quedó con el GP de Mónaco y estiró su ventaja en la Fórmula 1

El regreso que esperaba el MotoGP: Márquez volvió a lo más alto después de casi un año

Nicolás Varrone sufrió una penalización en Mónaco y terminó lejos en la F2; Colnaghi cumplió en la F3

Malargüe está recuperando la pasión por el fútbol de salón gracias al impulso femenino

Scaloni abrió una incógnita en la Selección a días del Mundial

Torneo Federal A: Huracán Las Heras y San Martín afrontan desafíos claves

El Tomba quiere volver a despegar y la tiene difícil en casa ante Mitre

Lee además
Marco Morelli protagonizó una enorme remontada en Mugello y estuvo muy cerca de subir al podio en Moto3.

Marco Morelli rozó el podio y Valentín Perrone tuvo una carrera complicada en Moto3
Tomás Vitar protagonizó una gran remontada en La Plata, consiguió su segundo triunfo de la temporada y sigue firme en la lucha por el campeonato de la Clase 2.

Bestial triunfo del mendocino Tomás Vitar en el TN en La Plata
LO QUE SE LEE AHORA
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Las Más Leídas

Choque entre dos camionetas termina con la muerte de una mujer en Maipú

Impactante colisión en Ruta 14: una muerte y dos heridos

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2431 y números ganadores del domingo 7 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2431 y números ganadores del domingo 7 de junio

Video: una violenta pelea a la salida de un boliche en General Alvear

Escalofriante agresión en Bowen: derribó a un joven y lo pateó en la cabeza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de junio en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de junio en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380