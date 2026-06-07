Marco Morelli remontó en Hungría, fue séptimo y se metió en el podio del campeonato de Moto3

Marco Morelli volvió a sumar fuerte en el Moto3, remontó posiciones en Balaton Park y escaló hasta el tercer puesto del campeonato mundial.

Marco Morelli volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada en Moto3. El ítalo-argentino remontó posiciones en el Gran Premio de Hungría, finalizó séptimo en Balaton Park y logró escalar hasta el tercer puesto del campeonato mundial. La jornada dejó además la amarga caída de Valentín Perrone cuando marchaba dentro del top diez.

Marco Morelli largó séptimo, cayó hasta el 16° lugar tras una pasada de largo y protagonizó una notable remontada para volver a meterse entre los protagonistas de la carrera.

El piloto del Aspar Team llegó a pelear en los puestos de adelante durante buena parte de la competencia, pero un error lo obligó a reconstruir toda su carrera desde atrás. Lejos de resignarse, comenzó a recuperar posiciones vuelta tras vuelta hasta cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar.

Los puntos obtenidos en Hungría le permitieron alcanzar las 77 unidades y trepar al tercer puesto del campeonato mundial de Moto3 , consolidándose como uno de los pilotos más regulares de la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/2063564685492756983&partner=&hide_thread=false MARCO MORELLI

Puesto 7 en Hungría #Moto3 Condicionado por una pasada de largo en el inicio de la carrera cayó hasta el puesto 16 y de ahí en adelante una vez más “El Gladiador “ a base de ritmo fue avanzando. En el final ganó dos posiciones por incidente. Buenos puntos… pic.twitter.com/WXRddZGsTC — Corazondef1 (@Corazondef1) June 7, 2026

Perrone se quedó sin premio cuando venía séptimo

Valentín Perrone estaba construyendo una de sus mejores actuaciones del año cuando un accidente múltiple en la última vuelta terminó arruinando su carrera.

Todo comenzó con la caída de David Muñoz tras un toque con Álvaro Carpe. El español quedó sobre la pista y ni Perrone ni Brian Uriarte pudieron evitar el impacto.

La dirección de carrera mostró la bandera roja y dio por finalizada la competencia. Como consecuencia del incidente, el argentino quedó sin clasificación oficial pese a encontrarse séptimo al momento del accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP_ESPN/status/2063563075643449519&partner=&hide_thread=false Valentín Perrone se cayó sobre el final de la última vuelta y quedó fuera de carrera, mientras Marco Morelli comenzó mal pero logró recuperarse y sumar puntos. pic.twitter.com/vOLkDhIaNn — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) June 7, 2026

Quiles volvió a ganar y se escapó en el campeonato

La victoria quedó en manos de Máximo Quiles, quien consiguió su quinto triunfo de la temporada y reafirmó su dominio en Moto3. El español fue escoltado por David Almansa y Álvaro Carpe, quienes completaron el podio en Balaton Park. Con este resultado,

Quiles lidera el campeonato con 170 puntos, seguido por Carpe, mientras que Marco Morelli aparece ahora tercero y plenamente metido en la pelea por los puestos de privilegio del Mundial.

La próxima carrera será el 21 de junio en el circuito de República Checa.