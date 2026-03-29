Moto3: Valentín Perrone lo tuvo en la mano, lo perdió en la última vuelta y se quedó sin podio en Austin

Cuando parecía que iba a hacer historia, Valentín Perrone perdió la victoria en la última vuelta y terminó cuarto en el Gran Premio de Austin de Moto3, en una carrera electrizante que se definió por detalles mínimos.
El argentino Valentín Perrone lideró hasta el final en el duro Moto3 pero un cierre frenético lo dejó cuarto en una definición milimétrica. Mirá lo sucedido.
Cuando parecía que iba a hacer historia, Valentín Perrone perdió la victoria en la última vuelta y terminó cuarto en el Gran Premio de Austin de Moto3, en una carrera electrizante que se definió por detalles mínimos.
El argentino había sido protagonista durante toda la competencia y llegó como líder al giro final, con todo a favor para quedarse con el triunfo.
Sin embargo, en un cierre a pura tensión, el italiano Guido Pini ejecutó mejor en los metros decisivos y se quedó con la victoria por apenas 56 milésimas, en una definición que dejó sin margen de error.
Detrás del ganador, Máximo Quiles fue segundo y Álvaro Carpe completó el podio, mientras que Perrone terminó pagando caro ese último tramo y quedó fuera de los tres mejores por muy poco.
El resultado dejó una mezcla de sensaciones: gran rendimiento, pero un final que dolió por lo cerca que estuvo de ganar.
Por su parte, el otro argentino en pista, Marco Morelli, tuvo una carrera más discreta y finalizó en el puesto 12, sin poder meterse en la lucha por los puestos de adelante.
Terminó cuarto tras perder la punta en la última vuelta
El italiano Guido Pini
Por apenas 56 milésimas
Finalizó 12°