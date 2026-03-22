Marco Morelli hizo podio en Moto3: fue segundo en el GP de Brasil y logró su mejor resultado

El argentino Marco Morelli consiguió un histórico segundo puesto en el Gran Premio de Brasil de Moto3, logrando su primer podio en la categoría. En una carrera cambiante y accidentada, el piloto del Aspar Team brilló con una gran remontada.
El argentino Marco Morelli logró su primer podio en Moto3 al terminar segundo en el GP de Brasil tras una carrera caótica. Repasá lo sucedido.
El argentino Marco Morelli consiguió un histórico segundo puesto en el Gran Premio de Brasil de Moto3, logrando su primer podio en la categoría. En una carrera cambiante y accidentada, el piloto del Aspar Team brilló con una gran remontada.
Morelli terminó segundo en el GP de Brasil, detrás de su compañero de equipo, el español Máximo Quiles, quien se llevó la victoria en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia. El resultado marca el mejor rendimiento del argentino en Moto3 y confirma su crecimiento dentro de la categoría.
Por su parte, el otro argentino en pista, Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3), finalizó en la séptima posición, sin poder repetir el podio logrado en Tailandia.
La competencia tuvo un desarrollo atípico, ya que fue interrumpida por bandera roja tras la caída del británico Scott Ogden, que perdió el control cerca de la vuelta 15 de 24.
Esto obligó a una reanudación con nueva grilla, armada en base a la vuelta 14, y con una carrera reducida a apenas 5 vueltas finales.
En ese contexto, Quiles largó desde el puesto 11 y logró una remontada espectacular para quedarse con la victoria, favorecido también por la caída de David Almansa.
En esa “segunda carrera”, Morelli largó desde la séptima posición y avanzó con solidez hasta alcanzar el segundo lugar, quedando a apenas 0,143 segundos del ganador.
El podio lo completó el indonesio Veda Petrama (Honda Team Asia), en otra carrera marcada por la intensidad y los cambios constantes.
El resultado de Morelli no solo es histórico, sino que lo posiciona como uno de los argentinos a seguir en Moto3 en 2026.
Marco Morelli terminó segundo en el GP de Brasil de Moto3, logrando su primer podio en la categoría.
Ganó el español Máximo Quiles, compañero de equipo de Morelli en el Aspar Team.
Porque hubo una bandera roja y luego una reanudación con solo 5 vueltas, lo que cambió toda la estrategia.
Valentín Perrone finalizó en el séptimo lugar, sin repetir su podio en Tailandia.
Porque es el primer podio de Morelli en Moto3 y su mejor resultado internacional hasta ahora.