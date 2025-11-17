17 de noviembre de 2025
Moto3: los argentinos Perrone y Morelli sorprendieron en Valencia y dejaron una señal fuerte para 2026

Los argentinos cerraron la temporada del duro Moto3 con un gran rendimiento en Valencia. Mirá cómo terminaron Perrone y Morelli y qué se espera para 2026.

Valentín Perrone completó un brillante debut mundialista y se metió entre los diez mejores del año en el Moto3.

El Gran Premio de Valencia marcó el final de la temporada 2025 de Moto3 y dejó buenas noticias para el motociclismo argentino: Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda) finalizaron dentro de los puntos, confirmando su crecimiento en el certamen y proyectando un futuro alentador para la representación nacional.

Valentín Perrone cerró el año en el Top 10 y fue el tercer mejor debutante

El bonaerense Valentín Perrone, piloto del Red Bull KTM Tech3, volvió a demostrar en Valencia su solidez. Largó desde la cuarta fila y rápidamente se instaló entre los siete primeros del pelotón, mostrando un ritmo competitivo frente a los referentes de la categoría.

Durante las vueltas finales, su moto perdió algo de tracción, lo que lo relegó al segundo grupo, en plena disputa con Jesús Ríos y Stefano Nepa.

Finalmente, cruzó la meta en el 11° lugar, pero un recargo a Morelli le permitió ascender al décimo puesto definitivo. Ese resultado lo consolidó en el top ten del campeonato con 134 puntos, además del tercer lugar entre los rookies del año.

Con apenas 17 años, el argentino cierra un debut soñado: puntos en casi todas las fechas, regularidad y madurez de pilotaje. En 2026 seguirá con Tech3, ahora bajo la nueva dirección de un grupo inversor encabezado por Günther Steiner, exjefe de Haas en la Fórmula 1.

“El objetivo era completar el campeonato entre los diez primeros, y lo logramos. Aprendí muchísimo”, declaró Perrone tras la carrera. Su evolución constante lo perfila como uno de los jóvenes talentos sudamericanos con mayor proyección en el Mundial.

Moto3: Morelli mostró velocidad y cierra con equipo nuevo para 2026

El caso de Marco Morelli también fue motivo de celebración. El piloto argentino, radicado en Barcelona, largó quinto, su mejor posición de salida en ocho fechas mundialistas. Su Honda del SIC58 Squadra Corse respondió bien en las primeras vueltas, manteniéndose cerca del grupo puntero junto a Máximo Quiles y Taiyo Furusato.

Sin embargo, con el avance de la carrera, el ritmo decayó y Morelli quedó aislado en el undécimo puesto. Cruzó la bandera a cuadros noveno, pero fue penalizado por no cumplir una “vuelta larga” y terminó duodécimo.

Aun así, sumó 18 puntos en su campaña debut y finalizó 24° en el campeonato general, un logro destacado para quien apenas lleva medio año en la categoría.

El joven de 18 años ya firmó con el Aspar Team para 2026, donde compartirá estructura con Máximo Quiles. “Fue una temporada de aprendizaje. Cada carrera me deja algo para mejorar”, comentó el argentino tras la prueba.

Balance general y perspectivas

La victoria en Valencia quedó en manos del español Adrián Fernández (Honda), seguido por Álvaro Carpe (KTM) y el japonés Taiyo Furusato (Honda).

Con esos resultados, Moto3 2025 cerró una temporada de altísimo nivel competitivo, y los dos argentinos volvieron a figurar en la zona de puntos.

El crecimiento técnico, la regularidad y el rendimiento de Perrone y Morelli consolidan un hecho histórico: Argentina vuelve a tener presencia sostenida en el Mundial de Moto3, algo que no ocurría desde la época de Gabriel Rodrigo.

