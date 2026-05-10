La Fórmula 1 elogió a Franco Colapinto y lo comparó con Ayrton Senna tras brillar en Miami

Franco Colapinto recibió un impactante reconocimiento de la Fórmula 1 luego de su gran actuación en el Gran Premio de Miami, donde terminó séptimo y logró el mejor resultado de su carrera en la categoría. La propia web oficial de la Máxima destacó al piloto de Alpine como la nueva esperanza deportiva argentina y hasta lo comparó con Ayrton Senna.
La publicación recordó a figuras históricas del automovilismo argentino como Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann, señalando que Argentina no tenía una figura tan fuerte en la Fórmula 1 desde la época del “Lole”.
La comparación con Ayrton Senna fue una de las frases más fuertes de la publicación. “Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton”, escribió Tremayne sobre el piloto de Alpine.
La frase generó enorme repercusión entre los fanáticos argentinos y también dentro del ambiente de la Fórmula 1, donde Colapinto empieza a consolidarse como una de las revelaciones de la temporada 2026.
Qué se le viene a Colapinto en la Fórmula 1
Franco Colapinto volverá a correr el próximo 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá. El argentino intentará sostener el gran nivel que mostró en Miami y seguir sumando puntos importantes para Alpine.
Además, la Fórmula 1 también destacó el fenómeno popular que despierta el piloto argentino, especialmente tras el multitudinario Road Show realizado en Buenos Aires, que reunió a unas 600.000 personas y reactivó el sueño del regreso del Gran Premio de Argentina.