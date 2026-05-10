La Fórmula 1 elogió a Franco Colapinto y lo comparó con Ayrton Senna tras brillar en Miami

Franco Colapinto atraviesa el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1 con Alpine.

Franco Colapinto recibió un impactante reconocimiento de la Fórmula 1 luego de su gran actuación en el Gran Premio de Miami , donde terminó séptimo y logró el mejor resultado de su carrera en la categoría. La propia web oficial de la Máxima destacó al piloto de Alpine como la nueva esperanza deportiva argentina y hasta lo comparó con Ayrton Senna .

La Fórmula 1 publicó una columna especial elogiando al piloto argentino. El artículo fue escrito por el histórico periodista británico David Tremayne , quien resaltó el crecimiento y el impacto que viene generando Colapinto dentro de la categoría.

Franco Colapinto brilló en Miami y sumo 6 puntos para el campeonato de Fórmula 1

Franco Colapinto fue séptimo en Estados Unidos y generó elogios dentro de Alpine

La publicación recordó a figuras históricas del automovilismo argentino como Juan Manuel Fangio , José Froilán González y Carlos Reutemann , señalando que Argentina no tenía una figura tan fuerte en la Fórmula 1 desde la época del “Lole”.

| Flavio Briatore hablando de Franco Colapinto: “Ahora todos se dan cuenta de que Franco tiene el potencial para ser un súper piloto pero yo creí en Franco desde el principio, yo lo puse en el auto. Mucha gente me decía ¿por qué pones a Colapinto?. Pero yo tenía razón, en… pic.twitter.com/82OpKXpT77

Por qué compararon a Colapinto con Ayrton Senna

La comparación con Ayrton Senna fue una de las frases más fuertes de la publicación. “Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton”, escribió Tremayne sobre el piloto de Alpine.

La frase generó enorme repercusión entre los fanáticos argentinos y también dentro del ambiente de la Fórmula 1, donde Colapinto empieza a consolidarse como una de las revelaciones de la temporada 2026.

Qué se le viene a Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a correr el próximo 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá. El argentino intentará sostener el gran nivel que mostró en Miami y seguir sumando puntos importantes para Alpine.

Además, la Fórmula 1 también destacó el fenómeno popular que despierta el piloto argentino, especialmente tras el multitudinario Road Show realizado en Buenos Aires, que reunió a unas 600.000 personas y reactivó el sueño del regreso del Gran Premio de Argentina.