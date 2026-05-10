10 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Franco Colapinto

La Fórmula 1 elogió a Franco Colapinto y lo comparó con Ayrton Senna tras brillar en Miami

La Fórmula 1 destacó al pilarense Franco Colapinto tras Miami y una histórica comparación con Senna revolucionó al automovilismo argentino. Mirá lo que pasó.

Franco Colapinto atraviesa el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1 con Alpine. &nbsp;

Franco Colapinto atraviesa el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1 con Alpine.

 

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto recibió un impactante reconocimiento de la Fórmula 1 luego de su gran actuación en el Gran Premio de Miami, donde terminó séptimo y logró el mejor resultado de su carrera en la categoría. La propia web oficial de la Máxima destacó al piloto de Alpine como la nueva esperanza deportiva argentina y hasta lo comparó con Ayrton Senna.

Lee además
Franco Colapinto fue séptimo en el GP de Miami y logró su mejor resultado en la Fórmula 1.

Franco Colapinto fue séptimo en Estados Unidos y generó elogios dentro de Alpine
Franco Colapinto y una gran carrera en Miami.

Franco Colapinto brilló en Miami y sumo 6 puntos para el campeonato de Fórmula 1

La publicación recordó a figuras históricas del automovilismo argentino como Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann, señalando que Argentina no tenía una figura tan fuerte en la Fórmula 1 desde la época del “Lole”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2051465715874767296&partner=&hide_thread=false

Por qué compararon a Colapinto con Ayrton Senna

La comparación con Ayrton Senna fue una de las frases más fuertes de la publicación.Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton”, escribió Tremayne sobre el piloto de Alpine.

La frase generó enorme repercusión entre los fanáticos argentinos y también dentro del ambiente de la Fórmula 1, donde Colapinto empieza a consolidarse como una de las revelaciones de la temporada 2026.

Qué se le viene a Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a correr el próximo 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá. El argentino intentará sostener el gran nivel que mostró en Miami y seguir sumando puntos importantes para Alpine.

Además, la Fórmula 1 también destacó el fenómeno popular que despierta el piloto argentino, especialmente tras el multitudinario Road Show realizado en Buenos Aires, que reunió a unas 600.000 personas y reactivó el sueño del regreso del Gran Premio de Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto: "Estoy muy contento con el resultado de todo el fin de semana"

Franco Colapinto, tras el abrazo con Messi, va por la gloria este domingo en Miami

Tormentas obligan a cambiar todo en Miami: qué pasará con la carrera y Franco Colapinto

Franco Colapinto no para: una nueva gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami

Qué falló en el auto de Franco Colapinto en la Carrera Sprint de Miami

Carrera Sprint: Franco Colapinto peleó hasta el final pero quedó décimo en Miami

Quién es la actriz que conquistó el corazón de Franco Colapinto

Arranca lo mejor en Miami: Franco Colapinto va por más tras su gran viernes

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba necesita ganar.

El Tomba inicia una nueva etapa con Pablo De Muner como entrenador ante Racing de Córdoba

Las Más Leídas

Una mujer fue atropellada en Las Heras y murió: cómo ocurrió

Conmoción en Las Heras por la muerte de una mujer atropellada: qué revelaron las cámaras

Drama sanitario en altamar: un argentino relató el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Drama sanitario en altamar: un argentino relató el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Varios lanzados por la gobernación y las intendencias en la Fiesta de la Ganadería.

Festival de precandidatos en la Fiesta de la Ganadería: los nombres que "se lanzaron" en el Sur

Personas en situación de calle en Ciudad: se duplicó la cifra y amplían los refugios

El drama de la indigencia en Capital: más de 500 personas viven hoy en la calle

Fatal accidente vial en Guaymallén: investigan si un perro provocó la caída de un motociclista

Fatal caída en Guaymallén: un perro apareció en el camino y ocurrió la tragedia