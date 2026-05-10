Francisco Cerúndolo perdió con Musetti y quedó eliminado del Masters 1000 de Roma

Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Roma luego de perder este domingo frente al italiano Lorenzo Musetti por 7-6(7) y 6-4 en la tercera ronda del certamen. El argentino tuvo ventajas importantes en ambos sets, pero no logró sostenerlas y terminó cediendo ante el décimo jugador del ranking ATP en un partido muy parejo y cambiante.

El partido estuvo marcado por la paridad y los constantes cambios de impulso. Cerúndolo arrancó mejor y consiguió el primer quiebre en el set inicial, incluso llegando a disponer de un set point. Sin embargo, Musetti reaccionó cada vez que estuvo en desventaja y llevó la definición al tie-break, donde mostró mayor firmeza para imponerse por 9-7.

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En el segundo parcial, el argentino volvió a golpear primero al quebrar en el tercer game, aunque nuevamente el italiano respondió rápidamente. Con mayor solidez desde el fondo de la cancha y aprovechando algunos errores del argentino, Musetti consiguió otra ruptura clave para cerrar el encuentro por 6-4 y avanzar a los octavos de final del torneo.

Fran Cerúndolo cayó ante Lorenzo Musetti y quedó eliminado del M1000 de Roma Apretado el primer set, una lástima que Fran no pudo llevárselo. Musetti terminó al límite en lo físico y quizás, si el partido se iba a 3 sets, la historia podía haber sido distinta pic.twitter.com/xSMgOHjabx

Cómo llegaba Cerúndolo al Masters 1000 de Roma

Cerúndolo llegaba con buenas sensaciones tras una gran victoria en la ronda anterior. El argentino, ubicado en el puesto 27 del ranking ATP, venía de aplastar al chileno Alejandro Tabilo por 6-0 y 6-2, mostrando uno de sus mejores niveles sobre polvo de ladrillo.

Además, el historial favorecía levemente al tenista argentino, que llegaba 2-1 arriba frente a Musetti. Sin embargo, el italiano, semifinalista en Roma durante la edición pasada, volvió a demostrar por qué es uno de los especialistas más peligrosos del circuito en superficie lenta.

Qué se le viene a Cerúndolo tras Roma

La eliminación en Roma representa un golpe para Cerúndolo, que buscaba seguir sumando confianza de cara a Roland Garros. Más allá de la derrota, el argentino continúa mostrando competitividad en los torneos grandes sobre polvo de ladrillo y sigue consolidándose como una de las principales raquetas sudamericanas del circuito ATP.

Ahora, el foco estará puesto en la preparación para el Grand Slam parisino, donde intentará dar un nuevo salto de calidad y volver a meterse entre los protagonistas del tenis mundial.