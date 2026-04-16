16 de abril de 2026
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Bullying

Más de 800 estudiantes participaron de una maratón contra el bullying y por la convivencia escolar

La actividad reunió a estudiantes, docentes y profesionales en una jornada que combinó deporte, salud mental y prevención de la violencia escolar.

Deporte escolar en Malargüe.

Deporte escolar en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Una multitudinaria jornada deportiva y de concientización se vivió este jueves en Malargüe, donde más de 800 estudiantes participaron de la Maratón por la Igualdad y el Respeto organizada por la Escuela Técnica Minera (ESTIM), con el objetivo de promover la convivencia saludable y prevenir situaciones de violencia escolar.

Una importante sector de la comunidad educativa de Malargüe fue protagonista de una actividad que combinó deporte, reflexión y compromiso social. Se trató de la Maratón por la Igualdad y el Respeto, una iniciativa impulsada por la Escuela Secundaria Técnica Industrial Minera, que logró convocar a más de ochocientos alumnos, acompañados por docentes, profesionales de la salud y referentes deportivos.

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Embed - MALARGÜE: MARATÓN POR LA IGUALDAD Y EL RESPETO

Deporte como motor de una escuela saludable y empática

La propuesta tuvo como eje central fomentar una convivencia escolar basada en valores fundamentales como el respeto, la empatía y la solidaridad. En este sentido, desde la organización destacaron que la actividad buscó no sólo incentivar hábitos saludables a través del deporte, sino también generar conciencia sobre la importancia de prevenir situaciones de violencia escolar, especialmente el bullying, una problemática cada vez más presente en ámbitos educativos.

En paralelo a la maratón, se desarrollaron diversas actividades complementarias orientadas al bienestar integral de los estudiantes. Profesionales del Área Sanitaria Malargüe brindaron charlas sobre salud mental, abordando herramientas para reconocer emociones, gestionar conflictos y pedir ayuda en momentos de dificultad.

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Asimismo, el equipo de salud llevó adelante talleres prácticos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), además de espacios informativos sobre salud sexual, a cargo de obstetras, enfermeros y agentes sanitarios, quienes interactuaron con los jóvenes en un clima de confianza y participación.

Desde la organización remarcaron que la jornada trascendió lo meramente recreativo. “No es solo una maratón, es una acción pedagógica con sentido”, señalaron. Y subrayaron que el objetivo es dejar una huella duradera en los estudiantes y contribuir a la construcción de una escuela más inclusiva.

Finalmente, coincidieron en que iniciativas de este tipo resultan clave para fortalecer vínculos, promover la escucha activa y consolidar espacios educativos donde el cuidado del otro sea una prioridad cotidiana.

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