Entre conos y semáforos niños de Malargüe siguen aprendieron sobre seguridad vial

Decenas de alumnos del Colegio Diocesano San José participaron de una jornada de concientización vial organizada por el Centro de Licencias de Conducir . La actividad se desarrolló en el Polideportivo de Malargüe , en el marco de un proyecto que busca formar ciudadanos responsables y conscientes al momento de desplazarse por la vía pública.

Irma Ibarra, responsable del Centro Emisor de Licencias de Conducir , detalló que esta iniciativa se realizó durante 2025 con distintas escuelas del departamento, y esta semana marcó el cierre de las campañas de educación y concientización vial del año . El objetivo, explicó, es promover la convivencia segura en la vía pública y contribuir a la reducción de accidentes

A pedido del Colegio San José , el equipo del Centro Emisor montó en las canchas del Polideportivo las pistas viales que se utilizan para enseñar comportamientos seguros en las calles . Ibarra destacó la importancia de llevar estas jornadas a las escuelas, “porque son los niños quienes, al regresar a sus casas, recuerdan a los mayores la necesidad de respetar las normas de tránsito ”.

Por su parte, Héctor Arroyo, director de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Malargüe , subrayó el compromiso del personal del Centro Emisor de Licencias, que recorrió “diferentes escuelas del departamento” con esta propuesta.

Arroyo recordó que en otras oportunidades estas pistas, que cuentan con todos los elementos necesarios para simular calles reales con su señalización correspondiente, fueron instaladas en distintos puntos de la ciudad, como la Avenida San Martín, donde se desarrollaron actividades recreativas y educativas abiertas a toda la comunidad.

“Consideramos que esto es muy positivo, porque todo lo que hoy invirtamos en educación se reflejará en el desarrollo de la vida cotidiana de los malargüinos”, sostuvo el funcionario.

Finalmente, Arroyo resaltó que el tránsito seguro es un pilar fundamental de una sociedad organizada, por lo que es esencial involucrar a instituciones, organizaciones y vecinos en esta tarea común. También destacó el aporte de la comuna en el mantenimiento y mejoramiento de calles, acción clave para fortalecer la seguridad vial.