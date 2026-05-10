10 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Operativo sorpresa en Malargüe logra desbaratar circuito de droga con conexiones provinciales

La Policía Federal realizó allanamientos simultáneos y halló droga en viviendas del suroeste de la ciudad.

Varias dotaciones de la Policía Federal Argentina encabezaron las medidas en Malargüe.

Varias dotaciones de la Policía Federal Argentina encabezaron las medidas en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un importante operativo antidrogas desplegado este sábado por la tarde en Malargüe dejó como saldo varios allanamientos positivos, secuestro de cocaína y marihuana, además de al menos cuatro personas aprehendidas. La investigación, encabezada por la Policía Federal Argentina, también se extendía anoche hacia el Gran Mendoza por una presunta red de distribución de estupefacientes.

De acuerdo a datos recabados por SITIO ANDINO y según información aportada por fuentes confiables, efectivos de la Policía Federal Argentina concretaron este sábado una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Malargüe, en el marco de una causa vinculada al narcotráfico.

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Las medidas judiciales se realizaron principalmente en viviendas ubicadas sobre calles Los Oblatos, 16 de Noviembre y Luis Tejedor, en la zona suroeste de la ciudad, donde los investigadores venían siguiendo pistas desde hacía varias semanas.

Según trascendió, los procedimientos arrojaron resultados positivos, ya que en al menos dos de los inmuebles requisados fueron hallados más de 200 gramos de cocaína, además de marihuana, aunque no se había precisado oficialmente la cantidad exacta de cannabis secuestrado.

Las fuentes consultadas indicaron además que al menos cuatro personas fueron aprehendidas durante los operativos y quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras avanza el proceso investigativo para determinar el alcance de la organización.

Otro de los datos relevantes que surgieron durante las últimas horas señala que la droga sería enviada desde el norte de Mendoza hacia Malargüe mediante encomiendas, para luego ser fraccionada y comercializada localmente por los implicados.

En paralelo, anoche continuaban desarrollándose medidas en el Gran Mendoza, vinculadas a la misma causa, por lo que no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones en las próximas horas.

Los investigadores aguardaban además las imputaciones formales contra los involucrados, quienes podrían enfrentar diversos cargos relacionados con tenencia, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

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