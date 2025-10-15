Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil.

Un grupo de delincuentes perpetró un importante robo de motos de una concesionaria ubicada en plena Ciudad de Mendoza, en tanto que tras un rápido accionar policial, y sobre todo por el monitoreo de cámaras, se recuperaron la mayoría de los rodados sustraídos.

El hecho ocurrió a las 4.30 de este miércoles en una concesionaria ubicada en Colón y 9 de Julio, en plena Ciudad de Mendoza.

Allí al menos tres delincuentes forzaron la puerta de blindex con una barreta y sustrajeron cuatro motos. Tres de estos rodados fueron recuperados por la Policía de Mendoza, minutos después, en calles aledañas.

El robo ocurrió en el local CF Motos y generó un importante despliegue policial. Es que tras el llamado al 911 para alertar el atraco, fueron varios los móviles y efectivos que llegaron a la escena.

Al mismo tiempo, el Sistema de Videovigilancia, a través del Centro de Monitoreo de Ciudad, comenzó a revisar las cámaras y detectó, en Colón y España, a tres hombres con las motos a la par.

Robo de motos en Ciudad

Entonces, los efectivos comenzaron a seguir a cada uno de estos individuos. Uno de los sospechosos escapó por Colón al este y sus dos cómplices por 9 de Julio.

Minutos después, en San Martín y Colón, uno de los individuos abandonó una moto CLX-700 azul y gris, a metros del ingreso al Correo Argentino.

Personal policial que realizaba patrullajes por este robo, encontró otra moto en San Martín e Infanta de San Martín. El rodado había sido abandonado con la llave colocada.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 13.54.00

En tanto que luego, en Infanta de San Martín y 9 de Julio hallaron una moto CX tipo cross 250 azul y celeste.

Personal de Policía Científica trabajó en los vehículos recuperados y también en el local donde ocurrió el robo.

Por el momento no hay detenidos. El caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos.

Fotos: Yemel Fil.