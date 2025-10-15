Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Un grupo de delincuentes perpetró un importante robo de motos de una concesionaria ubicada en plena Ciudad de Mendoza, en tanto que tras un rápido accionar policial, y sobre todo por el monitoreo de cámaras, se recuperaron la mayoría de los rodados sustraídos.
El hecho ocurrió a las 4.30 de este miércoles en una concesionaria ubicada en Colón y 9 de Julio, en plena Ciudad de Mendoza.
Allí al menos tres delincuentes forzaron la puerta de blindex con una barreta y sustrajeron cuatro motos. Tres de estos rodados fueron recuperados por la Policía de Mendoza, minutos después, en calles aledañas.
Llamativo robo de motos en una concesionaria del centro de la Ciudad
El robo ocurrió en el local CF Motos y generó un importante despliegue policial. Es que tras el llamado al 911 para alertar el atraco, fueron varios los móviles y efectivos que llegaron a la escena.
Al mismo tiempo, el Sistema de Videovigilancia, a través del Centro de Monitoreo de Ciudad, comenzó a revisar las cámaras y detectó, en Colón y España, a tres hombres con las motos a la par.
Robo de motos en Ciudad
Entonces, los efectivos comenzaron a seguir a cada uno de estos individuos. Uno de los sospechosos escapó por Colón al este y sus dos cómplices por 9 de Julio.
Minutos después, en San Martín y Colón, uno de los individuos abandonó una moto CLX-700 azul y gris, a metros del ingreso al Correo Argentino.
Personal policial que realizaba patrullajes por este robo, encontró otra moto en San Martín e Infanta de San Martín. El rodado había sido abandonado con la llave colocada.
WhatsApp Image 2025-10-14 at 13.54.00
En tanto que luego, en Infanta de San Martín y 9 de Julio hallaron una moto CX tipo cross 250 azul y celeste.
Personal de Policía Científica trabajó en los vehículos recuperados y también en el local donde ocurrió el robo.
Por el momento no hay detenidos. El caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos.