15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Un grupo de ladrones perpetró un sorpresivo robo en una concesionaria de motos. La Policía de Mendoza recuperó la mayoría de los rodados sustraídos.

Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil.&nbsp;

Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 

 Por Pablo Segura

Un grupo de delincuentes perpetró un importante robo de motos de una concesionaria ubicada en plena Ciudad de Mendoza, en tanto que tras un rápido accionar policial, y sobre todo por el monitoreo de cámaras, se recuperaron la mayoría de los rodados sustraídos.

El hecho ocurrió a las 4.30 de este miércoles en una concesionaria ubicada en Colón y 9 de Julio, en plena Ciudad de Mendoza.

Lee además
Otro robo tras un engaño a través de las redes sociales, esta vez, en Luján de Cuyo. 
Asalto a mano armada

Pactó la compra de un celular en Luján de Cuyo pero le robaron todo
Violento robo a un camionero en plena Ruta 71 de Santa Rosa. 
Investigación

Camionero denunció un robo millonario en Santa Rosa
Robo motos Cientifica
Policía Científica peritó la escena del robo.

Policía Científica peritó la escena del robo.

Allí al menos tres delincuentes forzaron la puerta de blindex con una barreta y sustrajeron cuatro motos. Tres de estos rodados fueron recuperados por la Policía de Mendoza, minutos después, en calles aledañas.

Llamativo robo de motos en una concesionaria del centro de la Ciudad

El robo ocurrió en el local CF Motos y generó un importante despliegue policial. Es que tras el llamado al 911 para alertar el atraco, fueron varios los móviles y efectivos que llegaron a la escena.

Al mismo tiempo, el Sistema de Videovigilancia, a través del Centro de Monitoreo de Ciudad, comenzó a revisar las cámaras y detectó, en Colón y España, a tres hombres con las motos a la par.

Robo de motos en Ciudad

Entonces, los efectivos comenzaron a seguir a cada uno de estos individuos. Uno de los sospechosos escapó por Colón al este y sus dos cómplices por 9 de Julio.

Minutos después, en San Martín y Colón, uno de los individuos abandonó una moto CLX-700 azul y gris, a metros del ingreso al Correo Argentino.

Personal policial que realizaba patrullajes por este robo, encontró otra moto en San Martín e Infanta de San Martín. El rodado había sido abandonado con la llave colocada.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 13.54.00

En tanto que luego, en Infanta de San Martín y 9 de Julio hallaron una moto CX tipo cross 250 azul y celeste.

Personal de Policía Científica trabajó en los vehículos recuperados y también en el local donde ocurrió el robo.

Por el momento no hay detenidos. El caso es investigado por la fiscalía de robos y hurtos.

Fotos: Yemel Fil.

Temas
Seguí leyendo

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Perros policías de Mendoza resuelven robos en San Martín y Tupungato y recuperan mercadería robada

Robo exprés en una estación de servicio de Las Heras: se llevaron la recaudación

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Robo, tiros y un presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

LO QUE SE LEE AHORA
Violento robo a un camionero en plena Ruta 71 de Santa Rosa. 
Investigación

Camionero denunció un robo millonario en Santa Rosa

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Cómo se votará en las elecciones 2025: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro en la provincia de Mendoza.
Justicia Electoral

Cómo se votará en las elecciones 2025 en Mendoza: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro

Te Puede Interesar

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025
INFLACIÓN

Qué productos y servicios aumentaron más en la provincia de Mendoza durante septiembre 2025

Por Soledad Maturano
Científica trabajó en la escena para hallar rastros de los autores del robo. Foto: Yemel Fil. 
importante operativo

Ladrones robaron motos en una concesionaria en pleno centro

Por Pablo Segura
El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones.
Vitivinicultura

El Banco de Vino rechaza la inmovilización y apuesta a recuperar las exportaciones

Por Marcelo López Álvarez