Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

El supuesto ladrón de 37 años que este lunes fue baleado en la cabeza por un policía en Luján de Cuyo , falleció en horas de la madrugada en el hospital Central, en tanto que por estas horas los investigadores judiciales analizan el caso para definir la situación procesal del efectivo.

Federico Rubén García (37) había recibido un disparo en la cabeza que lo dejó en un estado sumamente grave y esta madrugada los médicos confirmaron su deceso.

Por el ataque está demorado un efectivo policial que presta servicios en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil -ex Cose-, quien será imputado en las próximas horas -a mas tardar mañana miércoles.

El fiscal Gustavo Pirrello analiza las pericias e informes para definir si el caso es un homicidio típico, o bien existió un exceso de legítima defensa o también que el accionar del uniformado sea una defensa por el robo que sufrió el viernes pasado.

Fuentes judiciales cercanas al fiscal aseguraron que Pirrello se tomará todo el tiempo establecido por ley -al menos 48 horas con posibilidad a una prórroga-, para decidir la acusación contra el efectivo.

En ese mismo sentido, las primeras informaciones dan cuenta de una situación complicada para el policía. Es que las autoridades policiales que trabajaron en el lugar confirmaron que el presunto ladrón no portaba armas y por ende nunca efectuó disparos.

Además, con el correr de las horas se desvaneció la hipótesis de que García estaba acompañado por cómplices y se cree que estaba solo en el auto.

Y como si esto fuera poco, testigos afirmaron que el uniformado disparó, entre 6 y 8 veces, lo que demuestra un ataque directo hacia la humanidad de García.

García, que al momento del hecho no tenía medidas pendientes, es un sujeto con muchos roces con la justicia. Apenas cumplió la mayoría de edad y hasta el año pasado, sumó varias imputaciones.

En su haber cuenta con al menos 17 imputaciones por distintos delitos como robo, encubrimiento, amenazas, droga y resistencia a la autoridad, entre otros.

El hecho en cuestión ocurrió a las 10 de este lunes en Azcuénaga y Libertad de Luján de Cuyo.

Allí un policía encontró su auto, el cual había sido sustraído el viernes pasado y no dudó en intentar detener a su conductor. Cuando le dio la voz de alto, el sospechoso intentó escapar, por lo que el efectivo atacó a tiros el coche.

En esa acción, García recibió un tiro en la cabeza, provocando que perdiera el dominio del rodado y volcara.