6 de octubre de 2025
{}
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

En General Alvear, la Justicia imputó a Milagros Luna (18) por apuñalar a su pareja, quien permanece internado en grave estado en el hospital Central.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa

Foto: Medios Andinos

Por disposición de la Justicia, la causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Tras el violento episodio que conmocionó a General Alvear, Milagros Luna permaneció internada en el pabellón de Salud Mental del hospital Enfermeros Argentinos, y posteriormente fue alojada en la Comisaría 14ª.

El estado de salud del joven

Por otra parte, Sánchez será sometido a una cirugía de alto riesgo debido a la complejidad de su estado de salud. “Los médicos van a volver a intervenir porque en la arteria que va al brazo se ha formado un coágulo bastante grande”, explicó a Noticiero Andino Cristina Sánchez, madre de la víctima.

Es una cirugía muy compleja y de alto riesgo. Pero Pablo salió, es un campeón; los médicos nos dicen que es un milagro”, agregó. Además, la mujer destacó que atraviesan un momento muy difícil y agradeció el apoyo de toda la comunidad en este duro proceso.

Embed - APUÑALADO POR SU PAREJA: SE EVALÚA UNA NUEVA CIRUGÍA

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

Una cámara de seguridad captó el momento posterior a la agresión a un joven de 22 años, quien fue apuñalado en General Alvear por su propia novia y quien por estas horas continúa internado con un estado de salud delicado.

El video fue incorporado a la causa penal, que tiene a la agresora detenida y a disposición de la fiscalía interviniente. En las imágenes se puede ver a la víctima, de nombre Pablo, gravemente herido y a distintos vecinos, como así también policías, asistiéndolo en primera instancia.

Embed

Los detalles de la brutal agresión

Un violento episodio sorprendió durante la tarde de este miércoles a los habitantes de General Alvear. Una mujer apuñaló a su pareja en el barrio San Carlos. El hombre de 22 años sufrió una herida de arma blanca debajo de la axila y fue trasladado de urgencia al hospital Enfermeros Argentinos, donde permanece internado en estado grave.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas en calle España a metros de Mendoza. Según las primeras informaciones, tras la puñalada el hombre habría recorrido aproximadamente 50 metros en busca de ayuda. La víctima logró llegar hasta un local comercial, pero se desvaneció. La mujer quedó detenida.

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia. La agresión se habría producido en el exterior del domicilio, como lo indican las manchas hemáticas observadas en el cordón de la vereda y la cuneta. Además, agregaron que hace muy poco tiempo vivían en el barrio.

*Con información periodística de María José Aguas

