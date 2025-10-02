Buscan familias para la adopción de un niño de 11 años

La Justicia busca una familia para la adopción de un niño de 11 años. El el 3º Juzgado de Familia de General Alvear , Segunda Circunscripción Judicial, de la provincia de Mendoza difundió la convocatoria.

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia, se convoca a las personas inscriptas en el Registro Provincial de Adopción, que quieran vincularse con un menor de 11 años de edad . A nivel escolar, ' S ' se encuentra cursando 5to grado de la escuela primaria de la comunidad. Es activo, dulce y afectuoso ; disfruta del deporte y actualmente practica karate y fútbol dos veces por semana, actividades que "le entusiasman mucho", informa la entidad.

Lo más importante es que le demuestren todos los días cuánto vale y cuánto es querido.

A "S" le encanta la naturaleza , las salidas al aire libre y ha manifestado interés en aprender rugby . Quienes lo conocen lo describen como colaborador, participativo y muy cariñoso. Actualmente, asiste a tratamientos de psicología y psiquiatrí a, y en varias ocasiones ha expresado un deseo muy claro: quiere una familia que lo cuide y lo quiera.

Las autoridades destacan que a "S" le gustaría que su familia no tuviera otros hijos, pero está abierto a formar parte de un nuevo entorno que lo reciba con amor. Asimismo, el pequeño necesita una familia con límites claros, donde lo acompañen en su crecimiento y también lo ayuden a descubrir nuevas habilidades.

Contacto para la adopción

Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en la familia de "S" pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de la provincia de Mendoza enviando un correo a [email protected] o llamando al número telefónico 0261-4495476 / 0261-4498641.