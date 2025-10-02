2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Comunicado

Buscan familias para la adopción de un niño de 11 años

El el 3º Juzgado de Familia de General Alvear, en la provincia de Mendoza, difundió una convocatoria de guarda con fines de adopción.

General Alvear: buscan familias para la adopción de S, un niño de 11 años

General Alvear: buscan familias para la adopción de "S", un niño de 11 años

Foto: Cristian Lozano

Una nene de 11 años busca familia en General Alvear

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia, se convoca a las personas inscriptas en el Registro Provincial de Adopción, que quieran vincularse con un menor de 11 años de edad. A nivel escolar, 'S' se encuentra cursando 5to grado de la escuela primaria de la comunidad. Es activo, dulce y afectuoso; disfruta del deporte y actualmente practica karate y fútbol dos veces por semana, actividades que "le entusiasman mucho", informa la entidad.

Lee además
La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?.
Transporte

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?
Tristeza por la muerte de Cristian Ortega, conocido periodista de Mendoza. 
Tristeza

Dolor en el periodismo mendocino por la muerte de Cristian Ortega

Lo más importante es que le demuestren todos los días cuánto vale y cuánto es querido.

A "S" le encanta la naturaleza, las salidas al aire libre y ha manifestado interés en aprender rugby. Quienes lo conocen lo describen como colaborador, participativo y muy cariñoso. Actualmente, asiste a tratamientos de psicología y psiquiatría, y en varias ocasiones ha expresado un deseo muy claro: quiere una familia que lo cuide y lo quiera.

Las autoridades destacan que a "S" le gustaría que su familia no tuviera otros hijos, pero está abierto a formar parte de un nuevo entorno que lo reciba con amor. Asimismo, el pequeño necesita una familia con límites claros, donde lo acompañen en su crecimiento y también lo ayuden a descubrir nuevas habilidades.

Contacto para la adopción

Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en la familia de "S" pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de la provincia de Mendoza enviando un correo a [email protected] o llamando al número telefónico 0261-4495476 / 0261-4498641.

Temas
Seguí leyendo

Vendimia 2026: cuatro propuestas compiten por celebrar los 90 años de la fiesta

De dónde es y cuánto cobró el millonario ganador del Quini 6

Yom Kipur 2025: frases para compartir y reflexionar en esta fecha especial

Video: cómo realizar el trámite online para la autorización de viajes para menores en Mendoza

La UNCuyo, "libre de dengue": comenzó la segunda campaña de prevención

La Cámara Inmobiliaria de Mendoza explicó lo que tenés que saber si estás por comprar una propiedad

Día del Encargado de Edificio en Argentina: historia y celebración del 2 de octubre

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre?

LO QUE SE LEE AHORA
Así estará el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de octubre en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
Investigación

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave

Te Puede Interesar

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?.
Transporte

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?

Por Natalia Mantineo
El Presupuesto 2026 y la obra pública: cuánto y a qué se destinará.
previsiones

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

Por Cecilia Zabala
Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia
la agresora está aprehendida

Cómo sigue el joven apuñalado por su novia en General Alvear

Por Pablo Segura