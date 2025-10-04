Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este sábado 4 de octubre

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este sábado 4, en una comuna del Sur se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.
El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.
Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, este sábado 4 de octubre el departamento de General Alvear contará con grandes propuestas.
Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.
Feria del Libro: el cronograma para este sábado 4 de octubre
Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro de Mendoza son:
General Alvear
Taller de creación literaria del Prof. Sergio Giménez El mapa, el camino, el héroe. Sala Mercado Municipal, a las 15.
Obra de marionetas Dónde está Borondongo, del elenco El alma en un hilo. Sala Mercado Municipal, a las 16.
Presentación del libro Raíces, de Daniel De Monte. Sala Mercado Municipal, a las 17.
Show en vivo: Abrazo acorde, de Echarenmano. Sala Mercado Municipal, a las 18.
Concierto de Nito Mestre. Sala Cine Teatro Antonio Lafalla, a las 19.