4 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este sábado 4 de octubre

La Feria del Libro de Mendoza, en los departamentos, se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. Conocé las actividades para este sábado.

Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza en el Sur.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este sábado 4, en una comuna del Sur se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.

La Feria del Libro de Mendoza llega a su final.
Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este viernes 3 de octubre
Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa en la Feria del Libro.
Santa Rosa vivió por primera vez su Feria del Libro con gran participación del público

Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, este sábado 4 de octubre el departamento de General Alvear contará con grandes propuestas.

feria libro librería lectura alfabetización literatura niños niñas infancia
Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.

Feria del Libro: el cronograma para este sábado 4 de octubre

Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro de Mendoza son:

General Alvear

  • Taller de creación literaria del Prof. Sergio Giménez El mapa, el camino, el héroe. Sala Mercado Municipal, a las 15.
  • Obra de marionetas Dónde está Borondongo, del elenco El alma en un hilo. Sala Mercado Municipal, a las 16.
  • Presentación del libro Raíces, de Daniel De Monte. Sala Mercado Municipal, a las 17.
  • Show en vivo: Abrazo acorde, de Echarenmano. Sala Mercado Municipal, a las 18.
  • Concierto de Nito Mestre. Sala Cine Teatro Antonio Lafalla, a las 19.

Para mayor información sobre la Feria del Libro de Mendoza 2025, las actividades programadas y más detalles se puede ingresar a esta nota.

La feria dice presente en toda la provincia

Además de Guaymallén, la Feria del Libro 2025 llegará a otros departamentos con las siguientes personalidades destacadas:

  • Santa Rosa: Narda Lépez y Fabián Vena
  • San Martín: Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi
  • San Carlos: Iván Noble
  • San Rafael: Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP
  • General Alvear: Fabián Vena y Nito Mestre

Esto permite que los habitantes de toda la provincia participen de la Fiesta de las Letras, acercando la cultura y la literatura a distintos rincones de Mendoza.

