Avanza la renovación LED en San Rafael: ahora trabajan en la plaza Alfredo Bufano

Renovación de luminarias Led en plazas de San Rafael.

En esta etapa, los trabajos se concentran en la plaza Alfredo Bufano, ubicada en la intersección de San Juan Bosco y Cornú, donde equipos del área de Electrotecnia comenzaron con el recambio de iluminación.

image Un predio completamente iluminado en San Rafael El director del área, Pablo Yagüe, explicó que las tareas incluyen la sustitución de farolas existentes y la adecuación del gabinete eléctrico del espacio. “Estamos reemplazando farolas y también adecuando el gabinete del espacio público”, detalló.

Según indicaron desde el municipio, la intervención contempla la instalación de 26 farolas LED de 100 vatios, además de 6 luminarias con placas LED de 180 vatios, montadas sobre dos torres de 12 metros de altura.

Las autoridades estiman que los trabajos finalizarán en los próximos días, con el objetivo de dejar el predio completamente iluminado, mejorando la visibilidad y aportando mayor seguridad para vecinos y visitantes.