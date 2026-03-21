21 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Avanza la renovación LED en San Rafael: ahora trabajan en la plaza Alfredo Bufano

El municipio de San Rafael inició tareas de recambio de luminarias y adecuación eléctrica en el espacio ubicado en San Juan Bosco y Cornú. Buscan mejorar la visibilidad y la seguridad.

Renovación de luminarias Led en plazas de San Rafael.

Renovación de luminarias Led en plazas de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El plan de renovación de luminarias LED continúa avanzando en San Rafael, con nuevas intervenciones en distintos puntos del departamento que incluyen calles, avenidas, bulevares, plazas y espacios públicos.

En esta etapa, los trabajos se concentran en la plaza Alfredo Bufano, ubicada en la intersección de San Juan Bosco y Cornú, donde equipos del área de Electrotecnia comenzaron con el recambio de iluminación.

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Un predio completamente iluminado en San Rafael

El director del área, Pablo Yagüe, explicó que las tareas incluyen la sustitución de farolas existentes y la adecuación del gabinete eléctrico del espacio. “Estamos reemplazando farolas y también adecuando el gabinete del espacio público”, detalló.

Según indicaron desde el municipio, la intervención contempla la instalación de 26 farolas LED de 100 vatios, además de 6 luminarias con placas LED de 180 vatios, montadas sobre dos torres de 12 metros de altura.

Las autoridades estiman que los trabajos finalizarán en los próximos días, con el objetivo de dejar el predio completamente iluminado, mejorando la visibilidad y aportando mayor seguridad para vecinos y visitantes.

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