La Sala de Extracción de Miel de San Rafael cerró una temporada récord con más de 31 toneladas procesadas

La Sala de Extracción de Miel del Municipio de San Rafael finalizó una nueva temporada de trabajo con resultados altamente positivos, consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo del sector apícola de la región.

Durante el último período, el espacio procesó más de 31 toneladas de miel , superando los volúmenes registrados en años anteriores y ampliando la cantidad de productores que utilizaron el servicio municipal.

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Uno de los datos más relevantes de la temporada fue la concreción de la exportación de 20 toneladas de miel con destino a países de la Comunidad Europea y Japón.

“Una parte importante fue al mercado alemán, uno de los principales demandantes de miel argentina”, explicó Alberto Stagnitti, responsable de la planta.

Nuevas medidas para acompañar a productores de San Rafael

Desde el municipio también destacaron la implementación de nuevas medidas destinadas a fortalecer la actividad apícola local. Entre ellas sobresale la eximición del canon de extracción para productores de menor escala y la próxima incorporación del servicio de fraccionamiento, que permitirá agregar valor a la producción y facilitar el acceso a mercados internacionales.

“Fue una temporada muy buena. Ampliamos el número de apicultores que utilizan la sala acompañando el crecimiento de una actividad productiva muy importante para San Rafael”, agregó Stagnitti.

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Un espacio clave para la actividad apícola regional

La Sala de Extracción de Miel, ubicada en Tulio Angrimán al 1500, trabaja habitualmente con productores locales y, durante la última temporada, también recibió a apicultores provenientes de San Carlos.