21 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Malargüe enamora en el fin de semana XL con sus maravillas naturales

El departamento es un destino ideal para desconectar, explorar y disfrutar de la naturaleza. Por su inmensidad Malargüe ofrece turismo para todos los gustos.

La Payunia, uno de los principales atractivos turísticos de Malargüe.

La Payunia, uno de los principales atractivos turísticos de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Con la llegada del fin de semana turístico XL del 21 al 24 de marzo, Malargüe se alista para recibir visitantes de distintos puntos del país. Desde el sector turístico destacan la variedad de propuestas y confían en que las escapadas de último momento impulsen la ocupación.

En diálogo con SITIO ANDINO, Alberto Albino, presidente de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio local, destacó que el departamento “tiene mucho para ofrecer”, especialmente en el marco de un fin de semana largo que brinda cuatro días ideales para viajar y descubrir destinos dentro de Mendoza y la Argentina.

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Malargüe, "un destino natural" para turistas

Alberto Albino remarcó que “Malargüe se está preparando” para recibir a turistas que buscan experiencias diferentes, principalmente vinculadas a la naturaleza. En ese sentido, mencionó que existen circuitos consolidados que año tras año captan la atención de visitantes, como la Reserva Natural La Payunia, la Caverna de las Brujas y la Laguna de Llancanelo, entre otros atractivos distribuidos a lo largo y ancho del territorio.

Estos destinos se destacan por su riqueza paisajística, biodiversidad y la posibilidad de realizar actividades al aire libre, como senderismo, avistaje de fauna y recorridos guiados, lo que posiciona a Malargüe como uno de los puntos turísticos más importantes del sur mendocino.

En cuanto al nivel de reservas hoteleras, Albino indicó que por el momento aún son bajas, aunque explicó que esto responde a un cambio en el comportamiento de los turistas. “Ahora la gente sale a la ruta y busca precios en el mostrador”, señaló, en referencia a una tendencia que se ha consolidado en los últimos años, en contraste con épocas anteriores donde predominaban las reservas anticipadas, incluso su pago.

Finalmente, desde el sector turístico se mostraron optimistas y expectantes de cara a este fin de semana XL, confiando en que el movimiento de viajeros de último momento permita alcanzar buenos niveles de ocupación y genere un impacto positivo en la economía local.

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