Los secretos mejor guardados de Malargüe: los lugares que sorprenden a todos

El departamento de Malargüe no solo deslumbra por sus imponentes paisajes, sino también por sus rincones de ensueño que cautivan a locales y turistas. En esta nota, te mostramos tres destinos imperdibles que te sorprenderán y te dejarán con ganas de regresar.

Sitio Andino conversó con Marisol Baraldi , de Dirección de Turismo Malargüe, quien brindó detalles sobre este destino y destacó que la Caverna de las Brujas es uno de los atractivos naturales más sorprendentes del sur mendocino. En su interior se desarrolla un particular ambiente subterráneo formado por antiguas rocas de origen marino , principalmente calizas del período Jurásico . Durante el recorrido, los visitantes pueden observar impresionantes formaciones minerales como estalactitas, estalagmitas, columnas y delicados velos que cubren las paredes de la caverna.

Este sitio se encuentra a unos 75 kilómetros al suroeste de la ciudad de Malargüe y a apenas 8 kilómetros de la localidad de Bardas Blancas . Ubicada a 1.800 metros sobre el nivel del mar, la caverna forma parte de un entorno natural imponente que combina geología, aventura y paisajes característicos de la cordillera mendocina.

Para preservar este espacio natural, el ingreso se realiza en grupos reducidos de hasta 10 personas y siempre acompañados por un guía habilitado por la Dirección de Áreas Naturales Protegidas . No está permitido el acceso a menores de 4 años; los niños de entre 4 y 6 años pueden ingresar únicamente a la Sala de la Virgen junto a un adulto, mientras que a partir de los 7 años es posible realizar el recorrido completo.

Además, la visita requiere abonar la entrada al Área Natural Protegida y contratar de manera obligatoria el servicio de guía. Las tarifas varían según la edad, el tipo de recorrido y la condición del visitante (como residentes, jubilados o personas con discapacidad). Las visitas se realizan durante todo el año, con horarios que cambian según la temporada, y es necesario reservar turno previamente a través del sistema online habilitado para el área.

La Payunia es una de las reservas naturales más impactantes de Argentina y del mundo. Con más de 800 volcanes, este enorme territorio volcánico se destaca por su extraordinaria densidad y diversidad geológica, lo que lo convierte en uno de los parques volcánicos más importantes del planeta. Sus paisajes están formados por extensas planicies cubiertas de lava solidificada, cenizas y rocas de distintos colores que crean un escenario natural único.

Además de su valor geológico, La Payunia es también un santuario de biodiversidad. En sus amplios territorios habita una gran variedad de especies adaptadas al ambiente árido de la región. Entre ellas se destacan las tropillas de guanacos, que conforman una de las poblaciones más grandes del centro-oeste argentino. La combinación de volcanes, pampas negras y fauna silvestre convierte al lugar en un destino ideal para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza.

La reserva se encuentra en el departamento de Malargüe, específicamente en los distritos de Río Grande, Agua Escondida y Río Barrancas. Está ubicada a unos 90 kilómetros de la ciudad de Malargüe y a aproximadamente 570 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Debido a su carácter de área protegida y a las características del terreno, el ingreso solo puede realizarse con un guía habilitado, que debe contratarse previamente antes de llegar al lugar.

Según Baraldi, el recorrido turístico incluye seis paradas principales que permiten conocer los paisajes más representativos del área. Entre ellas se encuentran el cartel de ingreso con una charla introductoria, el Campo de Bombas con sus curiosas formaciones volcánicas, el sector llamado Los Colores, el sitio conocido como Museo de Cera con figuras naturales en las rocas y Real del Molle, donde se puede descansar y observar el imponente volcán Payún Liso. También se visita Los Morados, un sendero que atraviesa las pampas negras y conduce hasta la base de un volcán, desde donde se realiza una caminata de unos 450 metros hasta el cráter, en un tramo que presenta pendientes y rocas sueltas.

La Reserva Humedal Llancanelo se encuentra a unos 75 kilómetros de la ciudad de Malargüe, hacia el sudeste, y se accede a través de la Ruta Provincial 186, combinando tramos de asfalto y ripio. Este espacio natural es considerado uno de los humedales más importantes de la diagonal árida sudamericana y se destaca por conservar una biodiversidad única en la región.

De acuerdo con Marisol Baraldi, el área protegida se destaca especialmente por su gran riqueza en avifauna. En este humedal habitan y se reproducen más de 150 especies de aves acuáticas, entre ellas el flamenco austral, para el cual Llancanelo constituye uno de los principales sitios de nidificación del país. Además, el lugar funciona como refugio para numerosas aves migratorias que llegan cada año, lo que lo convierte en un verdadero santuario natural ideal para la observación de fauna.

Quienes visitan la reserva deben presentarse primero en la seccional de guardaparques, donde reciben las indicaciones necesarias para realizar el recorrido. Uno de los circuitos disponibles permite explorar parte del humedal y sus paisajes durante aproximadamente tres horas, atravesando caminos que revelan lagunas, formaciones volcánicas y amplias extensiones de naturaleza típica del sur mendocino.

También existe un circuito más completo que permite adentrarse aún más en la reserva. Este recorrido incluye caminos internos que conducen hasta distintos puntos panorámicos, como el volcán Trapal, además de sectores cercanos a la costa de la laguna donde es posible observar una mayor cantidad de aves. Para preservar el ecosistema, algunas áreas solo pueden recorrerse con guía habilitado y se recomienda realizar la visita con el equipamiento adecuado, respetando siempre las normas de conservación del lugar.

En conclusión, Malargüe ofrece una combinación única de paisajes, naturaleza y aventura que lo convierten en uno de los destinos más fascinantes del sur mendocino.