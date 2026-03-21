21 de marzo de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Así atenderá el comercio en General Alvear durante el fin de semana largo de marzo

Desde la Cámara de Comercio de General Alvear informaron cómo será la actividad el lunes 23 y martes 24. Habrá funcionamiento normal el día no laborable y cambios por el feriado nacional.

Cómo trabajarán los comercios de General Alvear el próximo fin de semana largo.

Cómo trabajarán los comercios de General Alvear el próximo fin de semana largo.

Por Sitio Andino Departamentales

De cara a un nuevo fin de semana largo, la Específica de Comercio de la Cámara de General Alvear realizó un relevamiento entre sus asociados para conocer cómo será la atención al público durante el lunes 23 y martes 24 de marzo.

  • El lunes 23 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, por lo que su aplicación queda a criterio de cada empleador. En este marco, los comerciantes pueden decidir abrir con normalidad, modificar horarios o no prestar servicios, sin que esto implique el pago adicional correspondiente a un feriado.
  • En tanto, el martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, considerado un feriado nacional inamovible. Por lo tanto, rigen las condiciones habituales de descanso dominical.

Según el relevamiento realizado por la Cámara, el lunes 23 la actividad comercial será normal en todo el departamento.

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