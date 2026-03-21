Así atenderá el comercio en General Alvear durante el fin de semana largo de marzo

De cara a un nuevo fin de semana largo, la Específica de Comercio de la Cámara de General Alvear realizó un relevamiento entre sus asociados para conocer cómo será la atención al público durante el lunes 23 y martes 24 de marzo.
21 de marzo de 2026
Desde la Cámara de Comercio de General Alvear informaron cómo será la actividad el lunes 23 y martes 24. Habrá funcionamiento normal el día no laborable y cambios por el feriado nacional.
De cara a un nuevo fin de semana largo, la Específica de Comercio de la Cámara de General Alvear realizó un relevamiento entre sus asociados para conocer cómo será la atención al público durante el lunes 23 y martes 24 de marzo.
Según el relevamiento realizado por la Cámara, el lunes 23 la actividad comercial será normal en todo el departamento.