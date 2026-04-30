30 de abril de 2026
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Alejandro Molero

Alejandro Molero confirmó a Javier Velasco en Vialidad Provincial y anunció cambios en su gabinete

El intendente de General Alvear Alejandro Molero confirmó la salida del funcionario de Defensa Civil y la creación de una nueva dirección unificada.

Alejandro Molero mueve fichas en su gabinete.

Alejandro Molero mueve fichas en su gabinete.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, presentó oficialmente a Javier Velasco como nuevo coordinador de la zona sur de Dirección Provincial de Vialidad, luego de la firma del decreto de designación por parte del gobernador. Velasco se desempeñaba hasta ahora como director de Defensa Civil del municipio y pasará a cumplir funciones en uno de los organismos estratégicos para el sur mendocino.

“Recibimos la noticia de la firma del decreto que pone en funciones a Javier Velasco en la coordinación zona sur de Vialidad Provincial. Es importante para nosotros, porque ha cumplido una tarea muy relevante en la comuna y también para la comunidad”, expresó Molero.

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En esa línea, el jefe comunal destacó la importancia de contar con representación alvearense dentro del organismo provincial. “General Alvear tiene cientos de kilómetros de caminos bajo la órbita provincial, por lo que contar con alguien de nuestro equipo en ese lugar es positivo”, sostuvo.

Reestructuración en el gabinete municipal de General Alvear

Tras la salida de Velasco del Ejecutivo local, el municipio avanzó con una reorganización administrativa que implicará la unificación de la Dirección de Defensa Civil con el área de Parajes y Distritos.

La nueva dependencia estará a cargo de Adolfo Balverde y forma parte de una política de optimización de recursos y reducción del gasto político impulsada por la gestión municipal. “Tomamos la decisión de fusionar ambas áreas para optimizar recursos y dar señales de austeridad en la administración pública”, explicó Molero.

Además, indicó que Balverde asumirá una responsabilidad ampliada, que abarcará tanto la coordinación territorial en zonas rurales como la respuesta ante situaciones de emergencia.

“Seguir ordenando el Estado”, remarcó Alejandro Molero

Finalmente, el intendente remarcó que la medida busca fortalecer la eficiencia del Estado local y garantizar una mejor respuesta en todo el territorio. “Se trata de seguir ordenando la estructura municipal, cuidar el erario público y garantizar respuestas en todo el territorio”, concluyó el jefe comunal.

Embed - CAMBIO EN EL GABINETE SALE VELASCO, ENTRA BALVERDE

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