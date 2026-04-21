21 de abril de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

El municipio de General Alvear realizó un operativo integral de limpieza en barrio Zangrandi

Las tareas en General Alvear incluyeron mejoras en calles, espacios verdes, luminarias LED y puesta en valor de la plaza, en el marco de un plan de intervención territorial.

Operativo de limpieza en General Alvear.

Operativo de limpieza en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, junto a la Dirección de Obras, llevó adelante un operativo integral en el barrio Zangrandi de General Alvear, ubicado en el distrito de Alvear Oeste, con trabajos de limpieza, mejoramiento urbano y puesta en valor de espacios comunes.

Las intervenciones incluyeron reacondicionamiento de calles, desmalezado, mantenimiento de espacios verdes y recambio de luminarias por tecnología LED, con el objetivo de optimizar los servicios y reforzar la seguridad en el sector.

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El intendente Alejandro Molero destacó que se trata de “acciones de impacto” que forman parte de un abordaje territorial planificado. “La idea es avanzar barrio por barrio y paraje por paraje, articulando servicios y obras públicas para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, afirmó.

En la plaza del barrio se realizaron tareas de acondicionamiento general, que incluyeron la colocación de bancos, mesas y churrasqueras, además de trabajos de pintura. “El vecino va a notar el cambio, por eso también apelamos al compromiso de cuidar estos espacios”, agregó el jefe comunal.

Por su parte, la delegada distrital Jimena García remarcó la importancia de estas intervenciones para el sostenimiento del sector. “Son trabajos que permiten mantener el barrio en mejores condiciones. Se trata de un distrito amplio, con zonas alejadas, donde la presencia del municipio resulta fundamental”, señaló.

Asimismo, se avanzó en la reparación de garitas y en el recambio de luminarias LED, una mejora que contribuye a brindar mayor seguridad a quienes circulan en horarios de baja visibilidad.

Desde el municipio informaron que estos operativos continuarán en distintos barrios y distritos del departamento, en el marco de un plan de fortalecimiento de servicios y mejora de la infraestructura urbana.

Operativos de limpieza en General Alvear

Embed - INTENSO OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL BARRIO ZANGRANDI

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