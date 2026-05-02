2 de mayo de 2026
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General Alvear

Desesperada búsqueda en General Alvear: buscan dar con el paradero de Damasio Emanuel Chinori

Buscan a Damasio Emanuel Chinori en General Alvear, Mendoza, tras activarse un operativo. Conocé los datos clave y cómo colaborar con información.

Desesperada búsqueda en General Alvear: buscan dar con el paradero de Damasio Emanuel Chinori

Desesperada búsqueda en General Alvear: buscan dar con el paradero de Damasio Emanuel Chinori

Por Sitio Andino Policiales

En las últimas horas se activó una intensa búsqueda para dar con el paradero de Damasio Emanuel Chinori, un hombre oriundo del departamento de General Alvear, Mendoza. En esta nota te contamos lo que se sabe y el pedido de colaboración.

Intensa búsqueda en General Alvear por la desaparición de Damasio Emanuel Chinori

Según informaron desde la Unidad Fiscal de General Alvear, Damasio Emanuel Chinori fue visto por última vez el miércoles 30, alrededor de las 13.

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Al momento de su desaparición vestía jean azul, suéter celeste, gorra azul, zapatillas tipo lona negras y una camisa a cuadros. Además, llevaba una mochila negra.

En cuanto a sus características físicas, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene ojos marrones oscuros, cabello corto canoso, tez trigueña y contextura robusta. Ante cualquier información, se solicita dar aviso inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

La búsqueda continúa con la participación de autoridades y vecinos, en un operativo que apunta a reunir información clave para dar con su paradero.

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