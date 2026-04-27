Alarma en General Alvear tras el hallazgo de una vaca con extrañas mutilaciones

La aparición de una vaca mutilada el último sábado en una propiedad rural de calle 18, en el distrito de Bowen , volvió a generar incertidumbre en General Alvear .

El hallazgo se produjo en un establecimiento ubicado al norte de la Ruta 188 , donde el animal presentaba cortes en la zona de la cabeza. Según indicaron desde el lugar, las características del hecho guardan similitudes con otros casos registrados en años anteriores en distintos puntos del sur mendocino.

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Raúl Juárez , propietario del campo situado en el departamento del sur provincial, relató lo sucedido en diálogo con TVA General Alvear y no descartó ninguna hipótesis sobre el origen del hecho.

En ese contexto, el médico veterinario Lisandro Di Paolo analizó el caso en Noticiero Andino y señaló que “hay rarezas que todavía no se descubren” , dejando abierta la posibilidad de que existan factores aún no determinados.

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Aunque en algunos sectores resurgen versiones vinculadas al denominado “chupacabras”, hasta el momento no hay evidencia científica que confirme este tipo de teorías.

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El episodio volvió a encender la preocupación entre productores y vecinos de la zona, que recuerdan antecedentes con características similares.