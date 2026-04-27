27 de abril de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Alarma en General Alvear tras el hallazgo de una vaca con extrañas mutilaciones

Productores de la zona de Bowen en General Alvear manifestaron preocupación por un fenómeno que se repite en el tiempo.

Vaca mutilada en General Alvear.

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En ese contexto, el médico veterinario Lisandro Di Paolo analizó el caso en Noticiero Andino y señaló que “hay rarezas que todavía no se descubren”, dejando abierta la posibilidad de que existan factores aún no determinados.

Aunque en algunos sectores resurgen versiones vinculadas al denominado “chupacabras”, hasta el momento no hay evidencia científica que confirme este tipo de teorías.

Embed - VACA MUTILADA EN BOWEN, CRECE EL MISTERIO

El episodio volvió a encender la preocupación entre productores y vecinos de la zona, que recuerdan antecedentes con características similares.

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