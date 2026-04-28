La Biblioteca Sarmiento de General Alvear fue sede de un encuentro artístico con proyección internacional

En la Biblioteca Sarmiento de General Alvear se realizó la segunda edición del encuentro “Tinta y Garabato” , una propuesta que convocó a vecinos, artistas y talleristas en torno a distintas expresiones de las artes visuales.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Cultura del municipio , contó con la participación de artistas provenientes de Chile, generando un espacio de intercambio y aprendizaje.

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Durante la jornada se desarrollaron diversos talleres, entre ellos dibujo a cargo de Damián Garay, mural colectivo con Charli Espinosa y fotografía en técnicas artesanales como cianotipia, dictada por Noe Bravo.

También se ofreció un espacio de fitotipia coordinado por Nonó Suárez, junto a “Primera expresión”, una propuesta introductoria a las artes visuales a cargo de Koko Sánchez.

Un espacio que sigue creciendo en General Alvear

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó la convocatoria del encuentro: “desde el inicio de este encuentro ha sido de gran éxito con la inscripción de cada taller”, y remarcó que “son espacios donde el protagonista es el lápiz, el pincel y la creatividad”.

La presencia de artistas internacionales aportó nuevas miradas y técnicas, consolidando el crecimiento de este tipo de iniciativas culturales en el departamento.

Cultura abierta a la comunidad

Desde el municipio continúan promoviendo estos espacios abiertos, con el objetivo de fomentar la creatividad, la participación y el acceso a propuestas artísticas para toda la comunidad.