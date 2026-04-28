28 de abril de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

La Biblioteca Sarmiento de General Alvear fue sede de un encuentro artístico con proyección internacional

El encuentro en General Alvear reunió a vecinos y artistas con talleres de dibujo, muralismo y técnicas alternativas, incluyendo la participación de referentes de Chile.

Encuuentro artístico en General Alvear.

Encuuentro artístico en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

En la Biblioteca Sarmiento de General Alvear se realizó la segunda edición del encuentro “Tinta y Garabato”, una propuesta que convocó a vecinos, artistas y talleristas en torno a distintas expresiones de las artes visuales.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Cultura del municipio, contó con la participación de artistas provenientes de Chile, generando un espacio de intercambio y aprendizaje.

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Talleres y propuestas para todos los niveles

Durante la jornada se desarrollaron diversos talleres, entre ellos dibujo a cargo de Damián Garay, mural colectivo con Charli Espinosa y fotografía en técnicas artesanales como cianotipia, dictada por Noe Bravo.

También se ofreció un espacio de fitotipia coordinado por Nonó Suárez, junto a “Primera expresión”, una propuesta introductoria a las artes visuales a cargo de Koko Sánchez.

Un espacio que sigue creciendo en General Alvear

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó la convocatoria del encuentro: “desde el inicio de este encuentro ha sido de gran éxito con la inscripción de cada taller”, y remarcó que “son espacios donde el protagonista es el lápiz, el pincel y la creatividad”.

La presencia de artistas internacionales aportó nuevas miradas y técnicas, consolidando el crecimiento de este tipo de iniciativas culturales en el departamento.

Cultura abierta a la comunidad

Desde el municipio continúan promoviendo estos espacios abiertos, con el objetivo de fomentar la creatividad, la participación y el acceso a propuestas artísticas para toda la comunidad.

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