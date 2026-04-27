27 de abril de 2026
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Balonmano

Finalizó el Torneo Argentino de Balonmano Menores B y dejó un fuerte impacto en la economía local

El certamen de balonmano reunió a cerca de 900 personas durante toda la semana y generó movimiento en hoteles, comercios y servicios del departamento.

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El evento reunió a cerca de 900 personas entre jugadores, cuerpos técnicos y familias, lo que generó un importante movimiento en distintos sectores de la economía local.

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Una semana a puro deporte en General Alvear

El certamen contó con la participación de 16 equipos femeninos y 14 masculinos, con actividades distribuidas entre el Polideportivo y la Escuela de Comercio. Ambos espacios recibieron evaluaciones positivas en cuanto a infraestructura, limpieza y logística, consolidando al departamento como sede de este tipo de competencias.

Mauricio Olguín, integrante de la Dirección de Deportes, destacó el trabajo organizativo: “hace rato estábamos trabajando y ha salido todo en perfectas condiciones. La gente que ha venido se va muy contenta y con expectativas de regresar”.

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Proyección y nuevas oportunidades en General Alvear

En ese sentido, desde la organización remarcaron que el balance general fue muy positivo, lo que abre la posibilidad de gestionar nuevos eventos de alcance nacional hacia fin de año.

Más allá de lo deportivo, el torneo tuvo un fuerte impacto en la economía local. Delegaciones se alojaron en hoteles, cabañas y en el polideportivo, dinamizando la actividad gastronómica, comercial y de servicios. “Este tipo de encuentros le hace muy bien a toda la comunidad”, subrayó Olguín.

Desde el municipio reafirmaron la importancia de impulsar el turismo deportivo como herramienta de desarrollo, generando oportunidades y fortaleciendo la agenda local.

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