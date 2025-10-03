3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
investigación

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

Una cámara de seguridad captó el momento de la agresión al joven que fue apuñalado por su novia en una casa de General Alvear.

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear

Foto: Medios Andinos
 Por Pablo Segura

Una cámara de seguridad captó el momento posterior a la agresión a un joven de 22 años, quien fue apuñalado en General Alvear por su propia novia y quien por estas horas continúa internado con un estado de salud delicado.

El video fue incorporado a la causa penal, que tiene a la agresora detenida y a disposición de la fiscalía interviniente.

Lee además
Enredados en General Alvear.
Mes de la Inclusión

"Enredados": General Alvear impulsó una jornada de juegos y empatía en las escuelas
La Feria del Libro de Mendoza llega a su final.
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este viernes 3 de octubre

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

Mientras la justicia investiga el caso y sigue de cerca el estado de salud del joven, su madre llegó a General Alvear.

Embed

La mujer, de nombre Cristina, está radicada en Rincón de los Sauces y llegó al sur provincial en las últimas horas.

“Estoy con fuerza para dárselas a mi hijo, para ayudarlo, acompañarlo y nada, con la cabeza en eso. Solo tenemos cabeza en él. Me tuvieron que contener, porque tengo presión y me avisaron, me contuvieron y me contaron lo que pasó”, explicó Cristina.

Apuñalado General Alvear 01-10-25
La víctima sigue internada en el hospital de General Alvear.

La víctima sigue internada en el hospital de General Alvear.

Luego agregó: “Nunca pensé que podía ser así. No entendía lo que estaban diciendo. Fue horrible. No se me cruzaba lo peor. Decía ‘esto no está pasando’”.

Cristina contó que su hijo estaba planeando arreglar la casa y que, tras radicarse en General Alvear intentaba recomponerse de algunos problemas económicos, luego de que la casa de su familia se prendiera fuego.

“Mi hijo es mi vida entera. Es un amor, tiene un corazón de oro. Ahora necesita la oración de todos. La salud es lo más importante”, sostuvo su madre.

Los detalles de la agresión en General Alvear

La agresión ocurrió este miércoles cerca de las 19 en una casa del barrio San Carlos, en General Alvear.

Embed

Sobre calle España, a metros del cruce con Mendoza, se originó una pelea de pareja en el interior de una vivienda. Junto a los protagonistas estaba el bebé de ambos, de apenas 9 meses.

Lo cierto es que, en esa discusión, la mujer agarró un cuchillo y apuñaló a su novio, quien atinó a salir del hogar pero se desvaneció en la vereda.

Allí quedó tendido, ante la mirada de varios vecinos que no podían creer lo que había pasado.

Fuentes judiciales confirmaron hoy que el cuchillo utilizado en la agresión fue entregado por la propia acusada, y está a disposición de las autoridades para sus respectivas pericias.

En tanto que el bebé de la pareja, de apenas 9 meses, fue puesto a disposición del ETI, quien ya inició un abordaje para toda la familia.

Videos: María José Aguas.

Temas
Seguí leyendo

Gasoducto en San Rafael: comienza la conexión final que beneficiará a miles de familias

Buscan familias para la adopción de un niño de 11 años

Cómo sigue el joven apuñalado por su novia en General Alvear

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave

Alumnos de General Alvear recolectan donaciones para hogares infantiles

General Alvear celebró a su ganadora del concurso La Receta de la Abuela

En General Alvear, la educación superior escribe su primera página con una egresada en Biotecnología

LO QUE SE LEE AHORA
El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

Las Más Leídas

Estafa virtual en Malargüe. video
Delincuentes sin frenos

Golpe millonario en Malargüe: una jubilada perdió más de $20 millones en una estafa virtual

Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo
En busca de mejores salarios

Trabajadores judiciales mantienen el reclamo por paritarias y la aplicación del convenio colectivo de trabajo

Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

La Cámara Alta le dio un nuevo revés al oficialismo nacional video
Congreso

El Senado rechazó otros dos vetos presidenciales: cómo votaron los mendocinos

Te Puede Interesar

Dos miembros del gabinete mileísta visitaron Mendoza este viernes.
Acuerdos

Exportación y Ruta 40: los dos anuncios clave que dejó la visita de funcionarios de Milei a Mendoza

Por Sitio Andino Política
Seguridad: Mendoza tendrá el primer laboratorio provincial de huellas balísticas conectado a Interpol video
Investigación

Mendoza tendrá el primer laboratorio provincial de huellas balísticas conectado a Interpol

Por Sitio Andino Política
Ante el negocio del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional.
Histórico

Ante el "negocio" del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional

Por Natalia Mantineo