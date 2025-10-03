El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

Una cámara de seguridad captó el momento posterior a la agresión a un joven de 22 años, quien fue apuñalado en General Alvear por su propia novia y quien por estas horas continúa internado con un estado de salud delicado.

El video fue incorporado a la causa penal, que tiene a la agresora detenida y a disposición de la fiscalía interviniente.

En las imágenes se puede ver a la víctima, de nombre Pablo, gravemente herido y a distintos vecinos, como así también policías, asistiéndolo en primera instancia.

Mientras la justicia investiga el caso y sigue de cerca el estado de salud del joven, su madre llegó a General Alvear.

La mujer, de nombre Cristina, está radicada en Rincón de los Sauces y llegó al sur provincial en las últimas horas.

“Estoy con fuerza para dárselas a mi hijo, para ayudarlo, acompañarlo y nada, con la cabeza en eso. Solo tenemos cabeza en él. Me tuvieron que contener, porque tengo presión y me avisaron, me contuvieron y me contaron lo que pasó”, explicó Cristina.

Apuñalado General Alvear 01-10-25 La víctima sigue internada en el hospital de General Alvear. Foto: Medios Andinos

Luego agregó: “Nunca pensé que podía ser así. No entendía lo que estaban diciendo. Fue horrible. No se me cruzaba lo peor. Decía ‘esto no está pasando’”.

Cristina contó que su hijo estaba planeando arreglar la casa y que, tras radicarse en General Alvear intentaba recomponerse de algunos problemas económicos, luego de que la casa de su familia se prendiera fuego.

“Mi hijo es mi vida entera. Es un amor, tiene un corazón de oro. Ahora necesita la oración de todos. La salud es lo más importante”, sostuvo su madre.

Los detalles de la agresión en General Alvear

La agresión ocurrió este miércoles cerca de las 19 en una casa del barrio San Carlos, en General Alvear.

Sobre calle España, a metros del cruce con Mendoza, se originó una pelea de pareja en el interior de una vivienda. Junto a los protagonistas estaba el bebé de ambos, de apenas 9 meses.

Lo cierto es que, en esa discusión, la mujer agarró un cuchillo y apuñaló a su novio, quien atinó a salir del hogar pero se desvaneció en la vereda.

Allí quedó tendido, ante la mirada de varios vecinos que no podían creer lo que había pasado.

Fuentes judiciales confirmaron hoy que el cuchillo utilizado en la agresión fue entregado por la propia acusada, y está a disposición de las autoridades para sus respectivas pericias.

En tanto que el bebé de la pareja, de apenas 9 meses, fue puesto a disposición del ETI, quien ya inició un abordaje para toda la familia.

Videos: María José Aguas.