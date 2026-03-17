18 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Allanamiento

Cuatro detenidos y más de 55 kilos de cannabis secuestrados en allanamientos en Alvear

Los operativos se realizaron en el barrio Parque en el marco de una causa por abuso de arma. También incautaron celulares y abrieron una investigación por narcomenudeo.

Algunos de los plantines secuestrados en el Sur.

Algunos de los plantines secuestrados en el Sur.

Por Sitio Andino Policiales

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) se desplegó en las últimas horas en General Alvear, con allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Parque, que dejaron como saldo cuatro personas detenidas y el secuestro de más de 55 kilos de cannabis.

Las medidas se realizaron en domicilios ubicados en la zona de Prolongación Sargento Medina y prolongación San Juan, en el marco de una causa por abuso de arma de fuego.

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Cannabis secuestro Alvear 04
Secuestraron varios kilos de cannabis en allanamientos realizados en General Alvear.

Secuestraron varios kilos de cannabis en allanamientos realizados en General Alvear.

Allanamientos en General Alvear: cuatro detenidos y celulares secuestrados

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, los procedimientos fueron el resultado de tareas investigativas previas que permitieron identificar los inmuebles vinculados al hecho. Durante los allanamientos, los efectivos detuvieron a cuatro sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Además, se secuestraron teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes con el objetivo de reconstruir el episodio investigado y determinar responsabilidades.

En uno de los domicilios, intervino personal especializado en narcotráfico tras detectar un cultivo de cannabis. En ese lugar se incautaron:

  • Siete plantas en proceso de secado, con un peso cercano a los 9,5 kilos.
  • 34 plantas en tierra, que superaron los 46 kilos.

El total secuestrado supera los 55 kilos de cannabis.

Cannabis secuestro Alvear 05

Dos causas en una

A partir de este hallazgo, la Justicia abrió una línea paralela vinculada a la ley de estupefacientes, que quedó incorporada a las actuaciones.

De esta manera, la causa original por abuso de arma sumó un nuevo eje investigativo, mientras avanzan los análisis sobre los elementos secuestrados y la situación procesal de los detenidos.

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