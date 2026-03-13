La venta de ropa importada por kilo gana terreno y ya llegó a General Alvear

Venta de ropa por kilo en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales







La situación económica crítica que atraviesa gran parte de la población en Argentina empuja, muchas veces, a priorizar las compras de lo esencial: frutas, verduras, carne y alimentos en general, además del pago de servicios y/o alquileres.

En ese contexto de economía, la ropa deja de ser una prioridad y aparecen nuevas formas, más austeras, de renovar el placard. En ese contexto —y de la mano de la apertura de las importaciones impulsada por el Gobierno nacional— comenzaron a multiplicarse locales que traen ropa desde otros países y la comercializan por kilo o por unidad a precios accesibles. Esta tendencia ya llegó a General Alvear.

Comerciantes que trabajan en el rubro y esta nueva modalidad de venta, comentaron a Noticiero Andino los pormenores de este sistema: "Es toda ropa importada (China, Estados Unidos, Korea y España), es nueva con etiquetas, pero de temporadas pasadas, los precios y calidad no se pueden comparar y es un buen momento para aprovechar".

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