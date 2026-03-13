13 de marzo de 2026
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La venta de ropa importada por kilo gana terreno y ya llegó a General Alvear

La modalidad crece en distintos puntos de Argentina y ya comenzó a verse en el sur mendocino con ropa nueva provenientes del exterior.

Venta de ropa por kilo en General Alvear.

Venta de ropa por kilo en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

La situación económica crítica que atraviesa gran parte de la población en Argentina empuja, muchas veces, a priorizar las compras de lo esencial: frutas, verduras, carne y alimentos en general, además del pago de servicios y/o alquileres.

En ese contexto de economía, la ropa deja de ser una prioridad y aparecen nuevas formas, más austeras, de renovar el placard. En ese contexto —y de la mano de la apertura de las importaciones impulsada por el Gobierno nacional— comenzaron a multiplicarse locales que traen ropa desde otros países y la comercializan por kilo o por unidad a precios accesibles. Esta tendencia ya llegó a General Alvear.

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Comerciantes que trabajan en el rubro y esta nueva modalidad de venta, comentaron a Noticiero Andino los pormenores de este sistema: "Es toda ropa importada (China, Estados Unidos, Korea y España), es nueva con etiquetas, pero de temporadas pasadas, los precios y calidad no se pueden comparar y es un buen momento para aprovechar".

Embed - EN FARDOS: ROPA POR KILO, LA NUEVA TENDENCIA

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