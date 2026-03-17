17 de marzo de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

General Alvear recibió material deportivo para escuelas y renovó el convenio de financiamiento educativo

El intendente de General Alvear Alejandro Molero y el ministro Tadeo García Zalazar encabezaron la actividad que busca mejorar el equipamiento y las condiciones edilicias.

Escuelas de General Alvear recibieron material deportivo.

Escuelas de General Alvear recibieron material deportivo.

Por Sitio Andino Departamentales

Se realizó en General Alvear la entrega de material deportivo y recreativo destinado a instituciones educativas del departamento, en un acto que contó con la presencia del intendente Alejandro Molero y del ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.

Durante la actividad, directivos, supervisores y autoridades escolares recibieron kits que serán utilizados en el ámbito educativo. “Hemos citado a los directivos, hay supervisores y autoridades de los distintos colegios que van a estar llevándose un importante kit, como les decía, deportivo y recreativo”, expresó el jefe comunal.

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Firma del convenio de financiamiento en educación

En el mismo encuentro se llevó adelante la firma del convenio de financiamiento educativo. “Este dinero que viene de infraestructura escolar ha dado tan buenos resultados en cada uno de los departamentos. En Alvear en particular, hemos dado cuenta de reparaciones en decenas de escuelas de nuestro departamento, de todo tipo”, señaló Molero.

El intendente también remarcó: “Sucedió un antes y un después en el mantenimiento de los edificios escolares a partir de este fondo”. Y agregó: “Todo lo que es pintura, reparación de pisos, de baños, dotación de aire acondicionado, calefacción y demás elementos a los establecimientos escolares los ha estado suministrando el municipio a través de este fondo”.

Por su parte, el ministro García Zalazar indicó: “En el día de hoy le sumamos a este convenio la entrega de material deportivo a escuelas de General Alvear, son todas acciones que hacen que tengamos mejor infraestructura educativa, mejor equipamiento, mejor, en este caso, material para acompañar la didáctica de los profes”.

La entrega realizada representa un aporte concreto para el fortalecimiento de la educación, ya que permite ampliar las propuestas pedagógicas, fomentar la actividad física y garantizar mejores condiciones para el aprendizaje en cada escuela. Estos recursos impactan de manera directa en estudiantes y docentes, consolidando el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio.

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