Alejandro Molero afirmó que ya cumplió el 90% de los objetivos que prometió al asumir

El intendente Alejandro Molero abrió el periodo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero , brindó este miércoles su discurso anual de apertura de sesiones ordinarias frente a concejales, funcionarios, legisladores, representantes de instituciones y vecinos.

Molero dio inicio al período de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante , en un acto realizado en el Cine Teatro Antonio Lafalla, para una etapa en la que el oficialismo local logró ordenarse .

En su tercer discurso anual, el jefe comunal presentó un balance de su gestión y delineó los principales ejes para el año en curso , en un contexto económico nacional que calificó como desafiante. “Al comenzar nuestro tercer año de gestión y en un escenario de grandes desafíos económicos, puedo decir con la frente en alto que los resultados están a la vista”, afirmó. En ese sentido, aseguró que el 90% de los compromisos asumidos en 2023 ya se encuentran cumplidos.

Molero definió como pilares de su gestión la necesidad de “romper estructuras que no funcionan” y decir “la verdad, por más incómoda que sea”. También hizo referencia al clima político, al señalar que “la mejor respuesta es la realidad” , en alusión a críticas recibidas, y valoró el respaldo electoral como impulso para continuar con su plan de gobierno.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 9.37.46 AM (1) Molero abrió el periodo de sesiones ordinarias con anuncios.

Desarrollo económico con eje en turismo, cultura y deporte

Uno de los ejes centrales del discurso estuvo vinculado al desarrollo económico local. El intendente destacó el rol del turismo, la cultura y el deporte como motores de actividad, y remarcó que la agenda de eventos permitió alcanzar 58 días de ocupación hotelera plena.

En ese marco, anunció como uno de los proyectos estratégicos para este año el inicio de la Costanera Centro, una obra con financiamiento internacional destinada a fortalecer el vínculo de la ciudad con el río y potenciar el perfil turístico del departamento.

En el plano deportivo, planteó la consolidación del área como política pública, con programas de inclusión, infraestructura y eventos de alcance nacional. “En General Alvear, el deporte es turismo y el turismo es trabajo genuino”, sostuvo.

En tanto, en materia cultural, destacó la organización de actividades masivas y el impulso a la producción local, vinculando estas acciones con el desarrollo económico. “La cultura en Alvear mueve la aguja de la economía”, afirmó.

Políticas sociales, educación y seguridad

El intendente también abordó el área social, donde planteó un cambio de paradigma hacia políticas de acompañamiento integral con fuerte presencia territorial. En ese marco, alertó sobre el impacto de las adicciones, especialmente en jóvenes, y aseguró que el municipio dará “una batalla frontal” con un abordaje articulado.

En educación, definió al sector como eje estructural de la gestión y destacó el crecimiento del Polo Educativo Superior, junto con la ampliación de la oferta académica. “No queremos que ningún joven alvearense se quede sin estudiar por una limitación económica”, remarcó.

Respecto a la seguridad, subrayó la incorporación de tecnología y el trabajo conjunto con fuerzas provinciales y nacionales. “La seguridad no es un eslogan: es una obsesión”, afirmó.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 9.37.47 AM El intendente Alejandro Molero encabezó la apertura del período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante, en un acto en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

Un plan de obras con fuerte inversión en infraestructura

En materia de infraestructura, Molero detalló un plan de inversión que supera los 60 mil millones de pesos, con obras orientadas al saneamiento, la conectividad y el desarrollo urbano.

Entre los proyectos destacados, mencionó la remodelación integral de la avenida principal, con una intervención de 700 metros que incluye renovación de redes de agua, cloacas y pavimento, además de su extensión hacia avenida Alvear Oeste. La obra, con una inversión superior a los 6.700 millones de pesos, ya fue adjudicada.

También puso en valor la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, con una inversión de más de 12.500 millones de pesos, al remarcar que “el saneamiento es salud”.

El repaso incluyó además la ejecución del polideportivo cubierto de Bowen, la tercera etapa del polo educativo universitario y la pavimentación de rutas estratégicas como la 153 y la 171, claves para la conectividad regional.

Salud y recursos humanos

En el área de salud, destacó la construcción de la nueva guardia del Hospital Enfermeros Argentinos y la creación de un pabellón de salud mental, pensado para atender la creciente demanda post pandemia.

Además, se refirió a la falta de profesionales médicos y explicó que se busca revertir esta situación mediante la incorporación del hospital al sistema de residencias. “Muchos de los profesionales que se forman acá eligen quedarse”, indicó.

Convocatoria al diálogo político

En el tramo final de su discurso, Molero valoró el rol de los trabajadores municipales y el diálogo con los gremios, en un contexto inflacionario complejo. También dirigió un mensaje al Concejo Deliberante, reconociendo a los ediles salientes y convocando a los nuevos integrantes a priorizar el trabajo conjunto. “Los invito a traer proyectos, a discutir propuestas y a aportar soluciones reales”, expresó.

Finalmente, dejó inaugurado el período legislativo 2026 y llamó a sostener el trabajo articulado entre el Estado y la comunidad: “El progreso no se declama, se construye todos los días”.

Alejandro Molero en diálogo con Noticiero Andino