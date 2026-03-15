Se despistó una aeronave experimental en el Aeroclub de General Alvear: qué ocurrió y cómo está el piloto

Por Sitio Andino Policiales







Durante las primeras horas de la mañana de este domingo se encendieron las alarmas en el Aeroclub de General Alvear luego de que una aeronave experimental se despistara y terminara detenida entre los pastizales, con la parte delantera dañada.

El piloto resultó ileso El piloto, oriundo de Mendoza, alquilaba aparentemente un hangar en el aeroclub y logró salir sin lesiones tras el incidente.

WhatsApp Image 2026-03-15 at 10.39.40 El piloto logró salir sin lesiones del accidente. Si bien las pericias determinarán qué ocurrió, una de las hipótesis indica que el viento habría sido un factor determinante en el despiste. En el lugar estuvo Analía García, presidenta del Aeroclub de General Alvear, quien señaló en diálogo con Noticiero Andino que la institución no tuvo responsabilidad en el hecho.

El testimonio de Analía García, presidenta del Aeroclub de General Alvear Embed