15 de marzo de 2026
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Se despistó una aeronave experimental en el Aeroclub de General Alvear: qué ocurrió y cómo está el piloto

El incidente se registró en el Aeroclub de General Alvear durante la mañana de este domingo y generó movimiento en el predio.

Se despistó una aeronave experimental en el Aeroclub de General Alvear: qué ocurrió y cómo está el piloto

Se despistó una aeronave experimental en el Aeroclub de General Alvear: qué ocurrió y cómo está el piloto

Por Sitio Andino Policiales

Durante las primeras horas de la mañana de este domingo se encendieron las alarmas en el Aeroclub de General Alvear luego de que una aeronave experimental se despistara y terminara detenida entre los pastizales, con la parte delantera dañada.

El piloto resultó ileso

El piloto, oriundo de Mendoza, alquilaba aparentemente un hangar en el aeroclub y logró salir sin lesiones tras el incidente.

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El piloto logró salir sin lesiones del accidente.

El piloto logró salir sin lesiones del accidente.

Si bien las pericias determinarán qué ocurrió, una de las hipótesis indica que el viento habría sido un factor determinante en el despiste. En el lugar estuvo Analía García, presidenta del Aeroclub de General Alvear, quien señaló en diálogo con Noticiero Andino que la institución no tuvo responsabilidad en el hecho.

El testimonio de Analía García, presidenta del Aeroclub de General Alvear

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