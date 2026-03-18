Prestadores de discapacidad advierten una situación límite por atrasos en los pagos

Situación límite de los transportistas de discapacidad en General Alvear.

En ese contexto, Walther Martínez, transportista que presta servicios en General Alvear, describió el momento crítico que atraviesa la actividad.

“Ya no sabemos bien qué hacer. Las personas con discapacidad están perdiendo sus derechos. Las movilizaciones que se vienen haciendo están llegando a su fin y nosotros, como prestadores, vamos a ir dejando la actividad, por lo que la problemática pasará directamente a las familias, que deberán visibilizar la situación de otra manera”, señaló.

Además, explicó que la actividad se sostiene con grandes dificultades debido al atraso en los valores que perciben los prestadores. “El último incremento fue en octubre de 2025 y hoy estamos trabajando con una tarifa fijada en septiembre de 2024. Estamos manteniendo el servicio gracias a los recursos propios de cada prestador”, agregó.

La situación genera una creciente preocupación en el sector, que advierte sobre el riesgo de que muchos prestadores abandonen la actividad si no se actualizan los valores y se regularizan los pagos. Las personas con discapacidad están perdiendo sus derechos Embed - “LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTÁN PERDIENDO SUS DERECHOS”