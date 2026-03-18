Prestadores de discapacidad advierten una situación límite por atrasos en los pagos

Ante el atraso en los pagos a prestadores, vuelve a ponerse el foco en los recortes al sector de discapacidad en todo el país. Si bien se está llevando a cabo una protesta durante dos jornadas, crece el malestar no solo por las deudas, sino también por la quita de derechos, familias y prestadores que pierden las esperanzas de revertir la situación y es honda la preocupación.
En ese contexto, Walther Martínez, transportista que presta servicios en General Alvear, describió el momento crítico que atraviesa la actividad.
“Ya no sabemos bien qué hacer. Las personas con discapacidad están perdiendo sus derechos. Las movilizaciones que se vienen haciendo están llegando a su fin y nosotros, como prestadores, vamos a ir dejando la actividad, por lo que la problemática pasará directamente a las familias, que deberán visibilizar la situación de otra manera”, señaló.
Además, explicó que la actividad se sostiene con grandes dificultades debido al atraso en los valores que perciben los prestadores. “El último incremento fue en octubre de 2025 y hoy estamos trabajando con una tarifa fijada en septiembre de 2024. Estamos manteniendo el servicio gracias a los recursos propios de cada prestador”, agregó.
La situación genera una creciente preocupación en el sector, que advierte sobre el riesgo de que muchos prestadores abandonen la actividad si no se actualizan los valores y se regularizan los pagos.
Las personas con discapacidad están perdiendo sus derechos
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