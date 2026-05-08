Villa 25 de Mayo, Las Loicas y Bardas Blancas van por un reconocimiento internacional de la ONU
Villa 25 de Mayo, Las Loicas y Bardas Blancas fueron postuladas al programa Best Tourism Villages, la iniciativa de ONU Turismo que distingue a pueblos rurales con identidad, patrimonio natural y desarrollo sostenible.
La convocatoria nacional para la edición 2026 ya cerró y dejó un dato histórico: 55 localidades de 20 provincias argentinas ( 3 mendocinas Villa 25 de Mayo, Las Loicas y Bardas Blancas) se anotaron para participar, el número más alto desde la creación del programa en 2021.
El certamen busca distinguir a “pueblos que sean ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”, promoviendo además prácticas sostenibles, preservación del patrimonio y desarrollo económico local.
Con su fuerte impronta histórica, paisajes naturales, cercanía con ríos, diques y circuitos turísticos, la localidad sanrafaelina busca consolidarse en el mapa internacional del turismo rural.
A su vez, Las Loicas y Bardas Blancas, dos destinos emblemáticos de la cordillera malargüina, también fueron nominados gracias a su identidad de montaña, patrimonio natural y creciente desarrollo turístico.
El próximo paso
Tras esta primera instancia nacional, serán seleccionados ocho destinos argentinos que representarán oficialmente al país en la competencia internacional organizada por ONU Turismo.