Villa 25 de Mayo, Las Loicas y Bardas Blancas van por un reconocimiento internacional de la ONU

La convocatoria nacional para la edición 2026 ya cerró y dejó un dato histórico: 55 localidades de 20 provincias argentinas ( 3 mendocinas Villa 25 de Mayo , Las Loicas y Bardas Blancas) se anotaron para participar, el número más alto desde la creación del programa en 2021.

El certamen busca distinguir a “pueblos que sean ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos” , promoviendo además prácticas sostenibles, preservación del patrimonio y desarrollo económico local.

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Entre las postulaciones de la provincia , Villa 25 de Mayo aparece como una de las localidades preseleccionadas para avanzar en la representación argentina.

Con su fuerte impronta histórica, paisajes naturales, cercanía con ríos, diques y circuitos turísticos, la localidad sanrafaelina busca consolidarse en el mapa internacional del turismo rural.

A su vez, Las Loicas y Bardas Blancas, dos destinos emblemáticos de la cordillera malargüina, también fueron nominados gracias a su identidad de montaña, patrimonio natural y creciente desarrollo turístico.

El próximo paso

Tras esta primera instancia nacional, serán seleccionados ocho destinos argentinos que representarán oficialmente al país en la competencia internacional organizada por ONU Turismo.

De esta manera, el sur mendocino buscará dar un nuevo salto de visibilidad global y mostrarle al mundo algunos de sus rincones más auténticos, naturales y con mayor proyección turística.