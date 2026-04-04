Renovación de luminarias en San Rafael: el pórtico de la Villa 25 de Mayo brilla con LED

El Municipio de San Rafael llevó a cabo una mejora integral en la iluminación del pórtico de ingreso a la Villa 25 de Mayo, con el objetivo de reforzar la visibilidad, garantizar la seguridad y poner en valor uno de los accesos más representativos del distrito.
Reconversión del sistema eléctrico en la Villa 25 de Mayo
El área de Electrotecnia del municipio reemplazó el antiguo sistema —que funcionaba con equipos solares de baja potencia— por un esquema conectado a la red eléctrica de 220 volts, lo que permite una iluminación más constante y eficiente.
Para optimizar la visibilidad frente al pórtico se instalaron nuevas luminarias LED de 150 watts, complementadas con dos postes estratégicos: uno de 11 metros de altura y otro de 8 metros, asegurando una distribución lumínica uniforme en toda la zona.
Infraestructura segura y moderna en la Villa 25 de Mayo
La obra incluyó también el tendido de aproximadamente 100 metros de cableado anti hurto y 40 metros de cable subterráneo, que conectan de manera segura las nuevas luminarias. Además, se instaló un tablero de protección eléctrica, reforzando la seguridad de todo el sistema.
Con esta intervención, el municipio moderniza uno de los accesos más emblemáticos de la Villa 25 de Mayo, mejorando tanto la estética del lugar como la seguridad para los vecinos y visitantes.