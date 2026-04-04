Renovación de luminarias en San Rafael: el pórtico de la Villa 25 de Mayo brilla con LED

image Reconversión del sistema eléctrico en la Villa 25 de Mayo El área de Electrotecnia del municipio reemplazó el antiguo sistema —que funcionaba con equipos solares de baja potencia— por un esquema conectado a la red eléctrica de 220 volts, lo que permite una iluminación más constante y eficiente.

Para optimizar la visibilidad frente al pórtico se instalaron nuevas luminarias LED de 150 watts, complementadas con dos postes estratégicos: uno de 11 metros de altura y otro de 8 metros, asegurando una distribución lumínica uniforme en toda la zona.

image Infraestructura segura y moderna en la Villa 25 de Mayo La obra incluyó también el tendido de aproximadamente 100 metros de cableado anti hurto y 40 metros de cable subterráneo, que conectan de manera segura las nuevas luminarias. Además, se instaló un tablero de protección eléctrica, reforzando la seguridad de todo el sistema.

Con esta intervención, el municipio moderniza uno de los accesos más emblemáticos de la Villa 25 de Mayo, mejorando tanto la estética del lugar como la seguridad para los vecinos y visitantes.