Ritmos, deporte y vida saludable: la Municipalidad de Mendoza invita a una jornada gratuita en el Parque Central

Con el objetivo de promover hábitos saludables y seguir poniendo en valor los espacios públicos de la capital, la Municipalidad de Mendoza realizará una nueva edición del programa Ciudad en Movimiento, una propuesta pensada para disfrutar del aire libre, la actividad física y la recreación en familia.
La cita será el próximo sábado 16 de mayo, de 11.00 a 13.00 horas, en el Parque Central, uno de los principales pulmones verdes de la capital mendocina. La actividad será libre y gratuita para toda la comunidad.
“Bailá y movete por la salud” en la Municipalidad de Mendoza
Enmarcada en las celebraciones por el Día Mundial de la Actividad Física, esta edición tendrá como eje la iniciativa “Bailá y movete por la salud”, una jornada donde la música y el movimiento serán protagonistas para incentivar la incorporación de hábitos de vida saludables.
Uno de los momentos centrales de la mañana será una master class de ritmos sobre tarima, encabezada por profesores del programa municipal junto al reconocido instructor Pedro AP, quien estará acompañado por Miryam y Flor para ofrecer una experiencia dinámica, inclusiva y apta para todas las edades.
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Deporte, juegos y premios
Además de la propuesta musical, vecinos y vecinas podrán participar de distintas actividades deportivas y recreativas, con espacios de iniciación en disciplinas como vóley y fútbol tenis, generando opciones para todos los gustos.
La jornada también tendrá un componente lúdico con sorteos y entrega de premios, buscando sumar diversión y fortalecer la participación de familias, grupos de amigos y asistentes de todas las edades.
Desde el municipio destacaron que este tipo de encuentros apuntan a consolidar los espacios públicos como puntos de integración social, bienestar y calidad de vida, acercando herramientas de salud integral a toda la comunidad.