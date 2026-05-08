Ritmos, deporte y vida saludable: la Municipalidad de Mendoza invita a una jornada gratuita en el Parque Central

Con el objetivo de promover hábitos saludables y seguir poniendo en valor los espacios públicos de la capital, la Municipalidad de Mendoza realizará una nueva edición del programa Ciudad en Movimiento , una propuesta pensada para disfrutar del aire libre, la actividad física y la recreación en familia.

La cita será el próximo sábado 16 de mayo , de 11.00 a 13.00 horas , en el Parque Central , uno de los principales pulmones verdes de la capital mendocina. La actividad será libre y gratuita para toda la comunidad.

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Enmarcada en las celebraciones por el Día Mundial de la Actividad Física, esta edición tendrá como eje la iniciativa “Bailá y movete por la salud” , una jornada donde la música y el movimiento serán protagonistas para incentivar la incorporación de hábitos de vida saludables.

Uno de los momentos centrales de la mañana será una master class de ritmos sobre tarima , encabezada por profesores del programa municipal junto al reconocido instructor Pedro AP , quien estará acompañado por Miryam y Flor para ofrecer una experiencia dinámica, inclusiva y apta para todas las edades.

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Deporte, juegos y premios

Además de la propuesta musical, vecinos y vecinas podrán participar de distintas actividades deportivas y recreativas, con espacios de iniciación en disciplinas como vóley y fútbol tenis, generando opciones para todos los gustos.

La jornada también tendrá un componente lúdico con sorteos y entrega de premios, buscando sumar diversión y fortalecer la participación de familias, grupos de amigos y asistentes de todas las edades.

Desde el municipio destacaron que este tipo de encuentros apuntan a consolidar los espacios públicos como puntos de integración social, bienestar y calidad de vida, acercando herramientas de salud integral a toda la comunidad.