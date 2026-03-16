16 de marzo de 2026
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General Alvear

Una sandía de casi 20 kilos se llevó todas las miradas en el festival de General Alvear

La familia Vosniuk se llevó el premio a la sandía de mayor peso en el tradicional Festival del Melón y la Sandía en General Alvear.

De General Alvear fue la sandía de mayor tamaño en el Festival.

De General Alvear fue la sandía de mayor tamaño en el Festival.

El premio de la sandía más grande fue para la familia Vosniuk (casi 20 kilos) cuya finca se encuentra ubicada en el paraje de La Escandinava, sobre calle 22. En la misma producen especialmente lechuga, pero también cultivos de verano como la sandía. En Noticiero Andino conocemos su historia.

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Diego y Vosniuk comentaron sobre este logro tan especial y particular: "Aquí en La Escandinava estamos hace unos 16 años, vinimos de Buenos Aires y anteriormente vivíamos en Formosa", comenta Diego, quien agrega: "Principalmente nosotros trabajamos con la lechuga, pero en verano debemos trabajar con estas plantas como la sandía, que son muy nutritivas e hidratante".

Por su parte, Leonardo, su padre, se refirió a la producción en la finca familiar: "Producimos de todo un poco; a veces es difícil por el clima, con poca agua y mucha sequía, pero la sandía es una planta muy curtida y va muy bien el calor. Esta variedad de sandía es muy grande, ya veíamos en su primera etapa que estaban muy verdes y preveíamos que podríamos con alguna de ellas alcanzar este tamaño".

La sandía más grande del festival correspondió a una producida en el paraje La Escandinava

Embed - LA SANDÍA MÁS GRANDE LLEGÓ DESDE CALLE 22: CASI 20 KILOS

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