Se viene el Festival del Melón y la Sandía en General Alvear: todo lo que hay que saber

El evento será un espacio de capacitación y trabajo conjunto para productores locales. Se realizará en la bodega Faraón.

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Departamentales

Productores de melón y sandía volverán a encontrarse en General Alvear en una nueva edición del festival que impulsa el sector. La actividad se realizará el viernes 13 de marzo, desde las 20.30, en la bodega Faraón, con un programa centrado en la formación y el asociativismo.

Vuelve el Festival de Melón y la Sandía: los detalles del evento

En diálogo con Noticiero Andino, el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Zalazar, confirmó que la jornada estará centrada en capacitaciones solicitadas por los propios productores. Según detalló, la primera charla abordará qué tipo de semilla se adapta mejor al clima y a las condiciones geográficas de General Alvear, con el objetivo de mejorar la calidad del producto.

La segunda exposición se enfocará en el proceso de fertilización: tiempos, características y manejo adecuado para optimizar rendimiento y calidad. En tanto, el Ministerio de Producción brindará información sobre líneas de financiamiento y beneficios disponibles para el sector hortícola.

Por su parte, el director de Agricultura, Agustín Anzorena, explicó que la iniciativa apunta a reunir a productores de melón y sandía de General Alvear y distritos como Real del Padre y Jaime Prats. Además de promover el intercambio de experiencias, el objetivo es avanzar hacia una organización asociativa que les permita trabajar en conjunto y mejorar la comercialización. “En forma individual es más difícil crecer; unidos se pueden lograr mejores resultados ”, remarcaron.

Mirá la entrevista completa:

Embed - SE VIENE UNA NUEVA EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL MELÓN Y LA SANDÍA

